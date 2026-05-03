La nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel, resaltó la defensa férrea de la soberanía nacional como una de las enseñanzas que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum, así lo dijo durante su toma de protesta como nueva presidenta nacional de ese partido.

“De nuestra presidenta aprendemos de su temple y firmeza en la férrea defensa de la soberanía nacional, el mundo la mira con admiración y respeto, ella es nuestro orgullo” Ariadna Montiel. Presidenta nacional de Morena

Agregó que su llegada como presidenta no solo es el triunfo de una mujer sino es triunfo de generaciones enteras que durante siglos fueron invisibilizadas.

Por eso, Ariadna Montiel dijo que ellas llegaron las mujeres insurgentes, revolucionarias, sufragistas, obreras, estudiantes y más.

Resaltó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha generado un segundo piso de la transformación con resultados.

Ariadna Montiel pide unidad ante amenaza a la soberanía

Ariadna Montiel pidió unidad ante la amenaza actual a la soberanía nacional pues dijo que los ataques cada vez son más intensos.

“Debemos decirlo con claridad, nuestro país atraviesa una coyuntura histórica decisiva, la amenaza a nuestra soberanía es cada día más intensa, frente a ello resulta imperativo que como movimiento mantengamos la unidad, la patria y el momento así lo requieren” Ariadna Montiel. Presidneta nacional de Morena

Al grito de “¡unidad!, ¡unidad!” dijo que hoy más que nunca se va a respaldar a la presidenta.

También se escucharon gritos de apoyo a Claudia Sheinbaum de “¡no estás sola!, ¡no estás sola!”.

Ariadna Montiel dijo que no es casualidad que la derecha ataque de manera de manera permanente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese marcó anunció que Morena se va a organizar como movimiento para la defensa de la soberanía ante la oposición que calificó de apátrida, entreguista y contraria el interés nacional.

Ariadna Montiel reconoce a AMLO

Tras señalar las enseñanzas de Claudia Sheinbaum en la defensa de la transformación, Ariadna Montiel pasó a reconocer al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La nueva dirigente morenista dijo que AMLO enseñó que el poder tiene sentido cuando es para servir a los demás sin protagonismos.