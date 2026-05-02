El próximo domingo 3 de mayo de 2026, se llevará a cabo la consulta del Presupuesto Participativo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), por lo que en esta nota te decimos horarios y requisitos para votar.

El IECM ha resaltado la importancia de la participación ciudadana en esta consulta, toda vez que se definirá el futuro de casi 4 mil millones de pesos, equivalente al 4% del presupuesto total de las alcaldías de la CDMX.

¿Cuáles serán los horarios para votar en la consulta del IECM?

El IECM, invitó a la ciudadanía a que este próximo domingo 3 de mayo sea parte de la votación de la consulta del Presupuesto Participativo. Esta se llevará a cabo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las mesas receptoras.

De acuerdo con el IECM, la votación de este domingo 3 de mayo contará con dos boletas, las cuáles estarán divididas de la siguiente manera:

Azul - Presupuesto participativo 2026

Café/Dorado - Presupuesto participativo 2027

Los votantes podrán elegir únicamente un proyecto por boleta, definiendo por mayoría los proyectos que aplicarán para cada una de las alcaldías.

Instituto Electoral de la Ciudad de México (cortesía)

Requisitos para votar en la consulta del IECM

El IECM manifestó que todos los interesados en participar en la consulta de Presupuesto Participativo, a celebrarse el domingo 3 de mayo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

Identificación oficial

De preferencia presentar la credencial para votar con fotografía vigente.

Residencia

Vivir en la colonia o pueblo correspondiente a la consulta en cuestión.

Estar inscrito en el Padrón:

Aparecer en la Lista Nominal de Electores de la colonia o demarcación a participar

El IECM señaló que es importante acudir solo a las unidades o colonias correspondientes, ya que de lo contrario no podrán votar por proyectos distintos a los lugares en donde se reside.