Ariadna Montiel advirtió que no tolerará ningún acto de corrupción en los gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así lo dijo al asumir este domingo 3 de mayo como nueva dirigente nacional de ese partido.

“Este momento también exige claridad hacia adentro… lo digo con toda claridad, esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena” Ariadna montiel. Líder nacional de Morena

Dicho anuncio de Ariadna Montiel, quien dejó la Secretaría de Bienestar para ser dirigente de Morena, generó gritos de apoyo de “¡presidenta!, ¡presidenta!”.

Además, agregó que “es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas".

Ariadna Montiel advierte que Morena no tendrá candidatos con manchas de corrupción a pesar de encuesta

Ariadna Montiel advirtió que si algún aspirante en las elecciones 2027 gana la encuesta pero tiene un acto de corrupción, no será candidato.

“Así que escuchen bien, si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato” Ariadna Montiel. Líder nacional de Morena

Por ello, la nueva dirigente de Morena exigió a candidatos en las elecciones 2027 tener una trayectoria impecable.

“Para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la trasformación... y quien quiera ser candidato en 2027 deben tener una trayectoria impecable” Ariadna Montiel. Líder nacional de Morena

Ariadna Montiel: en Morena los corruptos no tiene cabida

Ariadna Montiel dijo que “en Morena los corruptos no tienen cabida, el Movimiento de Regeneración Nacional llegó para estar al servicio del pueblo”.

Por ello llamó a recordar de donde viene y a honrar la confianza del pueblo, así como garantizar principios y valores.

Dijo que Morena se debe al pueblo y que por ello deben seguir garantizando su cercanía.