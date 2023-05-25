En una carta enviada al periodista Ciro Gómez Leyva, la familia Weinberg niega ser prestanombres de Genaro García Luna, entre otros delitos por los cuales la FGR los investiga desde hace 2 años.

La familia Weinberg, integrada por Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, ha sido relacionada con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, desde que en 2015 fue multado en Estados Unidos y comenzó la investigación por posible enriquecimiento ilícito.

Aunque Genaro García Luna y la familia Weinberg se conocen desde los años 80, cuando Mauricio Samuel Weinberg y el ex secretario de Felipe Calderón trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de dos miembros de la familia Weinberg por ser presuntos prestanombres de Genaro García Luna.

Familia Weinberg niega ser prestanombres de Genaro García Luna en carta a Ciro Gómez Leyva

Mediante una carta a la opinión pública que la familia Weinberg envió al periodista Ciro Gómez Leyva, niega ser prestanombres de Genaro García Luna.

De acuerdo con lo expuesto, “después de varios años de guardar silencio”, declararon que no hay ninguna irregularidad en los contratos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) calificó de “ilegales o fraudulentos”.

Dichos contratos fueron auditados por la Secretaría de la Función Pública y revisados por la Auditoría Superior de la Federación, constatando las “facultades legales” de los involucrados.

La familia Weinberg también indicó que los contratos fueron adjudicados con el otorgamiento de fianzas y garantía, hecho que descartaría cualquier acción fraudulenta en ellos y aclaran que en ningún momento existió desvío de recursos.

A su vez, acusaron en la carta que enviaron a Ciro Gómez Leyva que su presunción de inocencia ha sido violentada no sólo por la opinión pública, sino también por los políticos que los señalan con conjeturas y especulaciones.

La familia Weinberg informó que si han guardado silencio durante varios años era para no afectar el curso de las investigaciones, mismas con las que han cooperado abiertamente.

Señaló que han sido “proveedores estratégicos” de la Seguridad Nacional en México y Latinoamérica por más de 35 años; además de prestar sus servicios al Gobierno Federal durante 5 sexenios (30 años).

La familia Weinberg rompe el silencio tras las anunciadas acciones legales en su contra y los insistentes señalamientos de la #UIF. Caso García Luna. pic.twitter.com/L37MEPhBH4 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 25, 2023

Familia Weinberg, ¿quiénes son y por qué se les acusa de ser prestanombres de Genaro García Luna? FGR giró orden de aprehensión en su contra

La FGR giró ordenes de aprehensión contra dos miembros de la familia Weinberg por posible complicidad con Genaro García Luna.

Quien además de resultar culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, en México se le señala de enriquecimiento ilícito.

Por lo mismo, a la familia Weinberg, o a Mauricio Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg, se les acusa de saquear recursos públicos y canalizarlos a sus empresas mediante triangulaciones.

Además, la periodista Peniley Ramírez informó que mientras Genaro García Luna era secretario de Seguridad, la empresa ICIT Security de la familia Weinberg utilizaba información privilegiada de la dependencia para ganar clientes o vender reportes.

También presentó la información de que la familia Weinberg vendió a la Secretaría de Seguridad Pública un programa de ciberseguridad (NiceTrack) que rastreaba información de usuarios.

La carta enviada a Ciro Gómez Leyva fue precisamente firmada por Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg.