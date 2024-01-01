La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 61 órdenes de aprehensión en contra presuntos cómplices de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

En esta lista se incluyó el nombre de Jonathan Alexis Weinberg Pinto junto al de su padre, Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les acusa por el delito de peculado.

La familia Weinberg ha negado en más de una ocasión haber cometido operaciones con recursos de procedencia ilícita y realizar actos de delincuencia organizada.

Debido a que su nombre ha figurado pocas veces en el ojo público, aquí te presentamos al presunto prestanombres, Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

Felipe Calderón y Genaro García Luna

Detienen en Madrid a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto prestanombres de Genaro García Luna

El 1 de enero de 2024, detuvieron en Madrid, España al presunto prestanombres de Genaro García Luna, Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

La captura fue dada a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), quien habría solicitado su aprehensióm con fines de extradición.

Lo anterior por presuntamente ser socio y prestanombres del ex secretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna.

En este sentido, la FGR colaboró con la Policía Nacional de España para llevar a cabo la detención de Jonathan Alexis Weinberg Pinto.

El empresario está siendo señalado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

Además, la dependencia identificó a Jonathan Alexis Weinberg Pinto como uno de los principales cómplices de Genaro García Luna.

#FGRInforma | #FGR, con ayuda de la Policía Nacional de España, logró en Madrid la detención con fines de extradición de Jonathan “W”. Presuntamente, uno de los principales cómplices de Genaro “G”, en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia… pic.twitter.com/gKwsDG8Tn4 — FGR México (@FGRMexico) January 1, 2024

¿Quién es Jonathan Alexis Weinberg Pinto?

Jonathan Alexis Weinberg Pinto ha sido investigado desde hace más de dos años por las autoridades del gobierno federal por presuntamente ser socio y prestanombres de Genaro García Luna.

Antes de perfilarse como uno de los cómplices criminales del Exsecretario de Seguridad Pública, Jonathan Alexis Weinberg de raíces israelíes tenía una basta carrera empresarial:

CEO de empresa ICIT Holding

CEO de empresa ICIT Security

CEO de empresa Nunvav Inc

Además, se ha especializado en rubros como:

Administración Pública Federal

Seguridad Nacional

Administración de empresas

Sin embargo, estas empresas de seguridad privada están relacionadas con la generación de contratos fraudulentos y el enriquecimiento ilícito de Genaro García Luna.

Mauricio Samuel Weinberg (Miami TV)

¿De qué se le acusa a Jonathan Alexis Weinberg Pinto?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emprendió una investigación contra Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su padre, Mauricio Samuel Weinberg López.

Las investigaciones indican que ambos empresarios se coludieron con Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (Cárcel Federal), requería de administradores en las operaciones inmobiliarias, delito en el que se inmiscuyeron padre e hijo.

De acuerdo con Pablo Gómez, Titular de la UIF, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su padre fueron responsables de fungir como prestanombres en 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública del gobierno mexicano.