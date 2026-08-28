Mauricio Samuel Weinberg López, empresario con raíces israelíes, conoció a Genaro García Luna en la década de 1980 cuando ambos trabajaban en el extinto CISEN.

Su relación se transformó en una alianza comercial que, según la UIF, derivó en la creación de una red de empresas fachada vinculadas con contratos gubernamentales a sobreprecios.

Weinberg, junto con su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto, fundó el Grupo Weinberg, con compañías en México, Estados Unidos y Panamá, dedicadas a proveer insumos, software de espionaje y servicios de inteligencia.

¿Quién es Mauricio Samuel Weinberg?

Mauricio Samuel Weinberg López es un conocido empresario quién conoció a Genaro García Luna desde la década de 1980, según información de la periodista Peniley Ramírez publicada en Univisión.

Por lo que ambos trabajaron juntos en el extinto CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), el aparato de inteligencia del gobierno mexicano.

La amistad y alianza comercial con Genaro García Luna siguió durante su paso en el Gobierno y muchos años más.

Posteriormente según información de la UIF, Mauricio Samuel Weinberg habría ayudado a Genaro García Luna a tener una red de empresas fachadas vinculadas con contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas y otros beneficios.

¿Que edad tiene Mauricio Samuel Weinberg?

Se desconoce este dato sobre su edad al no ser público.

¿Quién es la pareja Mauricio Samuel Weinberg?

Información pública señala a Sylvia Donna Pinto Mazal como la pareja sentimental y esposa de Mauricio Samuel Weinberg.

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Samuel Weinberg?

Al no tener su fecha de nacimiento como dato público, se desconoce cuál es el signo zodiacal de Mauricio Samuel Weinberg.

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Samuel Weinberg?

Por lo que se sabe Mauricio Samuel Weinberg tuvo un hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quién también estaría involucrado en la red de lavado de dinero y de desvió de recursos de Genaro García Luna.

¿Qué estudió Mauricio Samuel Weinberg?

En expedientes públicos tampoco existe un registro certificado de sus títulos académicos o grado universitario.

¿En qué ha trabajado Mauricio Samuel Weinberg?

La carrera profesional de Mauricio Samuel Weinberg está enfocada en como empresario e intermediario en la venta de insumos, softwares de espionaje, equipos de radiocomunicación y servicios de tecnología de inteligencia para dependencias gubernamentales en México.

Además fundó y dirigió —junto con su hijo Jonathan Alexis— el conglomerado empresarial conocido como Grupo Weinberg, integrado por decenas de empresas registradas en México, Estados Unidos, Panamá y otros países.

Se sabe también que a través de firmas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies, ICIT Private Security y Nice Systems Ltd., el grupo que formó obtuvo contratos millonarios adjudicados de manera directa por entidades gubernamentales de administraciones federales pasadas como: