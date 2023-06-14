Genaro García Luna, exsecretario federal de Felipe Calderón, enfrenta una demanda civil, además del juicio por el que fue declarado culpable. La Corte de apelaciones de Miami dio la razón a Gobierno de México; lavó fondos robados.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda contra Genaro García Luna en 2021 ante la Corte de Miami por crear una “compleja red” que le permitió lavar 700 millones de dólares en fondos “robados” al “superpolicía”.

Además de Genaro García Luna, los implicados en el señalamiento de la UIF son:

Linda Pereyra , esposa del exsecretario

, esposa del exsecretario Mauricio Samuel Weinberg López

Silvia Donna Pinto de Weinberg

Jonhathan Alexis Weinberg Pinto

Natan Wancier Taub

José Francisco Niembro González

Martha Virginia Nieto de Miembro

Por otro lado, la Corte de Nueva York dará sentencia a Genaro García Luna el 27 de junio de 2023 después de haber sido declarado culpable por 4 cargos de narcotráfico y uno más por falsedad de declaraciones ante autoridades migratorias.

Linda Cristina Pereyra testifica en el juicio de Genaro García Luna, su esposo. (EFE)

¿En qué consiste la demanda civil a Genaro García Luna?

La demanda civil contra Genaro García Luna establece que el exsecretario realizó “contrataciones ilícitas” para “robar” fondos del Gobierno de México y que después “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares”.

La UIF denunció que la cantidad que se pretende recuperar es de 250 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno de México señaló que la “compleja red” de Genaro García Luna está involucrada en fondos de 700 millones de dólares.

Este demanda fue suspendida el 1 de noviembre de 2022. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida determinó que la razón asiste a la UIF y el proceso podrá continuar y, en determinado caso, llegar a juicio.

Además de dicha demanda, Genaro García Luna espera sentencia por los siguientes cargos:

Participación en una empresa criminal continua

Conspiración internacional para el tráfico de cocaína

Conspiración de distribución y posesión de cocaína

Conspiración de importación de cocaína

Falsedad de declaraciones ante la autoridad migratoria de Estados Unidos

Felipe Calderón y Genaro García Luna

Genaro García Luna: UIF lo identifica como el “arquitecto principal” en red de lavado de fondos

En ese sentido, Genaro García Luna sería el “arquitecto principal” en esta red de lavado de fondos, de acuerdo con la demanda civil de la UIF. El lavado de dinero se dio a través de 30 empresas y la adquisición de 30 inmuebles, así como:

“Múltiples automóviles y embarcaciones y sustanciales activos bancarios y de otro tipo ubicados en Florida”. Demanda de la UIF

Como “arquitecto principal”, Genaro García Luna autorizó “los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas”, para lo cual se valió del “del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción”, según explica la UIF.

Linda Pereyra participó como operadora de la gestión diaria del dinero; “sabía que le había sido robado al gobierno de México, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”, dice la demanda.