Códice Azcatitlan regresa a México y se exhibe en el Museo Nacional de Antropología

Luego de casi dos siglos de permanencia en Francia, el Códice Azcatitlan regresa temporalmente a México para ser exhibido en el Museo Nacional de Antropología como parte de un importante intercambio cultural.

Este valioso manuscrito del siglo XVI narra la historia del pueblo mexica, abarcando desde su migración de Aztlán y la fundación de Tenochtitlan hasta los primeros años de la época colonial y estará disponible hasta diciembre del 2026.

El acuerdo bilateral también contempla el préstamo del Códice Boturini a la Biblioteca Nacional de Francia, fortaleciendo los vínculos patrimoniales entre los dos países.

Códice Azcatitlan regresa a México en una exhibición temporal en el Museo Nacional de Antropología

Durante la conferencia del Pueblo del 21 de septiembre, el asesor político de la vocería de Presidencia, José Alfonso Suárez del Real, se mostró emocionado del regreso a México del Códice Azcatitlan.

Destacó que el proceso inició cuando un grupo de indígenas otomíes (hñähñu) de Ixmiquilpan se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitarle gestionar el regreso a México del Códice Azcatitlan y el apoyo para recuperar el Códice Borbónico.

La presidenta Sheinbaum le presentó la propuesta directamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordando el intercambio temporal de manuscritos.

Francia prestó temporalmente el Códice Azcatitlan a México, mientras que México envió a la Biblioteca Nacional de Francia el Códice Boturini (Tira de la Peregrinación), el cual relata el viaje de los mexicas durante más de 180 años.

El préstamo se concretó en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas y de amistad entre México y Francia.

Durante la conferencia se proyectó un video elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia que explica el valor del Códice Azcatitlan y confirma la partida en préstamo del Códice Boturini hacia París.

Se resaltó que especialistas de la Biblioteca Nacional de Francia y de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia trabajaron coordinadamente bajo estrictos protocolos de conservación para hacer posible el traslado de las piezas.

El Códice Azcatitlan se presenta dentro de la exposición “El Códice Azcatitlan. México-Francia, 200 Años de Amistad”, ubicada en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

El documento original se resguarda en una urna de cristal donde se exhiben abiertamente las páginas cuatro y cinco, en las que se observa la organización de ocho pueblos originarios para emprender la migración guiados por Huitzilopochtli.

El resto de las fojas se muestran mediante fotografías y reproducciones en la sala. La exposición incluye facsimilares de otros manuscritos históricos (como el Bodley, De la Cruz-Badiano y Mendocino) e instrumentos de la época para contextualizar la tradición gráfica indígena.

La exposición del Códice Azcatitlan en el Museo Nacional de Antropología estará disponible hasta el 6 de diciembre de 2026.

¿Por qué es importante el Códice Azcatitlan en la historia de México?

El Códice Azcatitlan narra aproximadamente 500 años de la historia del pueblo mexica, desde sus orígenes prehispánicos hasta los primeros años del periodo colonial.

Relata la migración de los mexicas desde su lugar de origen mítico, Aztlán, registrando las etapas y el entorno natural de su recorrido.

En este pasaje se muestra la organización de ocho pueblos originarios para emprender la búsqueda del sitio indicado por la deidad Huitzilopochtli.

Muestra el arribo al lago de Texcoco, el cumplimiento del mito fundacional con la señal del águila sobre el islote y la posterior fundación de México-Tenochtitlan (alrededor de 1325), así como el establecimiento de Tlatelolco.

Documenta la elección del primer tlatoani, Acamapichtli, la sucesión de los gobernantes mexicas, los eventos destacados de sus mandatos, sus guerras, festejos y rituales en templos piramidales.

Ilustra la llegada de los conquistadores europeos en 1519 encabezados por Hernán Cortés, los episodios de guerra y traición, el sufrimiento de la población indígena y la caída definitiva de Tenochtitlan en 1521.

Cierra registrando los primeros años del orden virreinal, el proceso de evangelización y la instauración del sistema de castas en la Nueva España.