Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del partido Somos, criticó que el traslado de Ernesto Ruffo a su casa luego de haberle otorgado prisión domiciliaria, se haga en un viaje de más de 30 horas por tierra, por lo que pidió viglancia ciudadana.

El traslado por tierra se da a pesar de que cuando lo detuvieron les “urgía” traerlo en avión e incluso usaron uno oficial, agregó Acosta Naranjo.

“No lo llevan en avión, lo llevan por carretera en un viaje de casi tres mil kilómetros por carreteras, con lluvia, en condiciones francamente deplorables. Para traer a Ernesto, lo trajeron en avión, fueron por él a Tijuana y de inmediato lo trajeron a Almoloya en avión oficial, parece que les urgía presentarlo…” Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos

El político originario de Sinaloa, resaltó que a pesar de todo es una buena noticia que haya obtenido la prisión domiciliaria que le correspondía legalmente al ser un adulto mayor con problemas de salud.

Acosta Naranjo: usan un símbolo de la democracia para tapar a los huachicoleros

Guadalupe Acosta Naranjo dijo que desde las instituciones usan a un símbolo de la democracia, en referencia Ernesto Ruffo, a fin de tapar a los verdaderos huachicoleros.

El expolítico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que buscan distraer a la opinión pública nacional e internacional para tapar a los huachicoleros que tiene la protección al más alto nivel. Refirió que los verdaderos huachicoleros se encuentran en el sureste del país.

Acosta Naranjo exhibió que el traslado a Ensenada, Baja California, es una medida no humana y es una venganza para causar dolor y decir quién manda.

“No huyó y lo acusan de un disparate, de un sinsentido. Que Ernesto es el rey de huachicol, el rey de huachicol está en el sureste mexicano” Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos

Relevos de la Guardia Nacional llevan por carretea a Ernesto Ruffo

Acosta Naranjo reveló que Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, ha tenido comunicación con su padre a pesar de que el traslado inició horas atrás.

Antes de las 14:00 horas el punto en el que iba era Guasave, Sinaloa, y llamó a los simpatizantes de Somos vigilancia ciudadana para documentar el paso que le resta en ciudades como:

Los Mochis, Sinaloa

Navojoa, Sonora

Obregón, Sonora

Hermosillo, Sonora

Mexicali, Baja California

A pesar de que el viaje es pesado y no hay descanso para Ernesto Ruffo en el traslado, la Guardia Nacional sí estableció un esquema de relevos.

El último relevo sería en Mexicali, Baja California, rumbo a Ensenada.