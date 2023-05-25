Mauricio Samuel Weinberg, empresario con raíces israelíes y dueño de compañías de seguridad como ICIT Holding y Nunvav Inc., ha sido señalado por autoridades mexicanas como presunto prestanombres de Genaro García Luna.

La UIF incluyó a Mauricio Samuel Weinberg así como a Jonathan Alexis Weinberg en denuncias por desvío y lavado de dinero, vinculándolo a contratos inflados y empresas fachada.

La relación de Mauricio Samuel Weinberg con Genardo García Luna se remonta a más de 30 años, cuando el exfuncionario iniciaba en el Cisen.

Aunque la familia Weinberg niega los señalamientos, documentos oficiales exhiben nexos financieros y contractuales.

Jonathan Alexis Weinberg (izquierda) y su padre Mauricio Samuel Weinberg (derecha) (Especial)

Autoridades señalan a Mauricio Samuel Weinberg y su familia por nexos con Genaro García Luna

De acuerdo con las investigaciones que ha llevado a cabo la UIF, Genaro García Luna desplegó una trama de corrupción en la cual estuvo implicada el empresario Mauricio Samuel Weinberg.

En febrero de este 2023, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que el ex funcionario federal participó en diferentes actos irregulares en los que involucró dinero e inmuebles.

Al respecto, Pablo Gómez destacó que Genaro García Luna no actuó solo, sino que participaron varios ex servidores públicos y algunos integrantes de la familia Weinberg.

Entre los miembros de dicha familia, destacó el nombre del empresario que es dueño de distintas compañías del ramo de la seguridad, Mauricio Samuel Weinberg.

Mauricio Samuel Weinberg es un empresario del ramo de la seguridad

Mauricio Samuel Weinberg es un empresario con raíces israelíes que está a la cabeza de varias compañías enfocadas al ramo de la prestación de servicios en materia de seguridad.

Los reportes de las autoridades refieren que Mauricio Samuel Weinberg, está al frente de las empresas ICIT Holding y Nunvav Inc, ambas vinculadas también a Genaro García Luna.

Sobre la relación entre el ex funcionario y el empresario, el propio Alexis, hijo de Mauricio Samuel Weinberg, confirmó que entre ambos existe una añeja y estrecha amistad.

Mauricio Samuel Weinberg y Genaro García Luna tienen una larga relación

En una entrevista con Univisión, Alexis dijo que su papá conoció a Genaro García Luna hace 30 años, cuando el ex colaborador de Felipe Calderón inició su carrera en el hoy extinto Cisen.

El empresario y el ex funcionario establecieron una gran afinidad por la cual incluso el ex secretario de Seguridad Pública, vivió en un inmuebles de Miami propiedad del patriarca de los Weinberg.

Sobre ello, Alexis refirió que le rentaron un par de inmuebles a Genaro García Luna, pese a lo cual negó que la relación de amistad implicara la existencia de contratos o negocios.

Sin embargo, las evidencias contradicen los dichos del hijo de Mauricio Samuel Weinberg, ya que documentos oficiales exhiben la existencia de varios contrarios.

Mauricio Samuel Weinberg y Genaro García Luna (Miami TV)

Documentos exhiben relación entre Genaro García Luna y la familia Weinberg

Los datos muestran que la familia Weinberg vendió el programa de ciberseguridad “NiceTrack” a la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Federal entonces liderada por Genaro García Luna.

Además, reportes periodísticos permitieron identificar que funcionarios públicos trabajaron en una oficina privada que se pudo identificar como propiedad de los Weinberg.

Se trataba de ICIT Holding, una de las compañías de la familia, por lo cual se les acusa de usar información privilegiada de la Secretaría de Seguridad Pública para fines privados.

Pese a la información sobre los nexos con Genaro García Luna, este 25 de mayo la familia Weinberg emitió una carta en la que negó fungir como prestanombres del ex funcionario.