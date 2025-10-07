La familia de Carlos Pérez Osorio recibió un mensaje del documentalista tras ser detenido por Israel y temen por su integridad.

Carlos Pérez Osorio viajó en la flotilla Global Sumud con el fin de romper el bloque a Gaza y llevar ayuda humanitaria.

El sábado 4 de octubre, la familia de Carlos Pérez Osorio compartió que recibieron un mensaje del documentalista, donde él manifestaba estar bien.

“Familia, estoy bien, estoy fuerte y enfocado. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Los amo”

Carlos Pérez Osorio
Carlos Pérez Osorio, documentalista detenido por Israel, envía mensaje escrito a su familia
La familia de Carlos Pérez Osorio confirmó que el mensaje tiene su letra, pero temen que haya sido obligado a escribirlo.

Dicho mensaje llegó a la familia de Carlos Pérez Osorio a través del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

Familiares de Carlos Pérez Osorio denunciaron que no habían tenido contacto directo con él y temían por su integridad.

Ya que había denuncias por otros activistas sobre los actos de violencia física y psicológica en la prisión de Ketziot, donde fue trasladado Carlos Pérez Osorio tras su detención.

La familia del documentalista, así como amigos y seguidores, exigen que Carlos Pérez Osorio sea repatriado.

Carlos Pérez Osorio fue detenido junto a otros mexicanos en la flotilla de Global Sumud:

  • Laura Alejandra Vélez Ruiz
  • Diego Vázquez Galindo
  • Ernesto Ledesma Arronte
  • Sol González Eguía
  • Arlín Medrano Guzmán

Secretaría de Relaciones Exteriores revela que Carlos Pérez Osorio será repatriado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Israel autorizó la repatriación de Carlos Pérez Osorio y los otros 5 mexicanos detenidos en la prisión de Ketziot.

Mauricio Escanero acudió a visitar a los mexicanos detenido en Ketzio y aseguró que la SRE ha estado en constante contacto con sus familias.

Carlos Pérez Osorio y sus compañeros serán trasladados a México bajo un protocolo de protección y la supervisión del embajador.

Sin embargo, la SRE no ha revelado la fecha y ruta que tomarán Carlos Pérez Osorio y los otros mexicanos detenidos por Israel.

Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza
Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza (Saeed QAQ / AFP / AFP)