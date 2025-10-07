La familia de Carlos Pérez Osorio recibió un mensaje del documentalista tras ser detenido por Israel y temen por su integridad.

Carlos Pérez Osorio viajó en la flotilla Global Sumud con el fin de romper el bloque a Gaza y llevar ayuda humanitaria.

El sábado 4 de octubre, la familia de Carlos Pérez Osorio compartió que recibieron un mensaje del documentalista, donde él manifestaba estar bien.

“Familia, estoy bien, estoy fuerte y enfocado. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Los amo” Carlos Pérez Osorio

Carlos Pérez Osorio, documentalista detenido por Israel, envía mensaje escrito a su familia (Instagram/@carloscopio)

La familia de Carlos Pérez Osorio confirmó que el mensaje tiene su letra , pero temen que haya sido obligado a escribirlo.

Dicho mensaje llegó a la familia de Carlos Pérez Osorio a través del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

Familiares de Carlos Pérez Osorio denunciaron que no habían tenido contacto directo con él y temían por su integridad.

Ya que había denuncias por otros activistas sobre los actos de violencia física y psicológica en la prisión de Ketziot, donde fue trasladado Carlos Pérez Osorio tras su detención.

La familia del documentalista, así como amigos y seguidores, exigen que Carlos Pérez Osorio sea repatriado.

Carlos Pérez Osorio fue detenido junto a otros mexicanos en la flotilla de Global Sumud:

Laura Alejandra Vélez Ruiz

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Sol González Eguía

Arlín Medrano Guzmán

Secretaría de Relaciones Exteriores revela que Carlos Pérez Osorio será repatriado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Israel autorizó la repatriación de Carlos Pérez Osorio y los otros 5 mexicanos detenidos en la prisión de Ketziot.

Mauricio Escanero acudió a visitar a los mexicanos detenido en Ketzio y aseguró que la SRE ha estado en constante contacto con sus familias.

Carlos Pérez Osorio y sus compañeros serán trasladados a México bajo un protocolo de protección y la supervisión del embajador.

Sin embargo, la SRE no ha revelado la fecha y ruta que tomarán Carlos Pérez Osorio y los otros mexicanos detenidos por Israel.