Arlín Medrano, la joven mexicana que se embarcó en la Flotilla Global Sumud, reafirmó en sus redes sociales su apoyo a Palestina tras ser liberada por las fuerzas de Israel.

“Arlín está libre pero el genocidio aún no termina. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, escribió Arlín Medrano en un comunicado tras haber participado en la misión humanitaria a Gaza.

En la cuenta oficial de Arlín Medrano también se confirmó lo dicho por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), sobre que la joven ya se encuentra en libertad junto al resto de tripulantes mexicanos de la Flotilla Global Sumud.

¿Quién es Arlín Medrano Guzmán?

Arlín Medrano reafirma su compromiso para denunciar los crímenes de guerra de Israel

En un comunicado, Arlín Medrano agradeció el apoyo de todas las personas, organizaciones y medios de comunicación que dieron cobertura a la Flotilla Global Sumud rumbo a Palestina.

Sin embargo, denunció que el Ejército de Israel aún mantiene el genocidio contra el pueblo palestino y que incluso tienen cautivos a varios de sus compañeros de flotilla, entre ellos:

Samuel Rostol (Noruega)

Christoforos Schuff (Noruega)

Eline Froysa (Noruega)

Aziz Rahli (Marruecos)

Abdeladim Bendraoui (Marruecos)

Reyes Rigo (España)

En la parte final de su mensaje, Arlín Medrano refirmó su compromiso para “romper el bloqueo a Palestina y denunciar los crímenes de guerra del Estado de Israel“.