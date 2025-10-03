A través de un comunicado, la Embajada de Israel en México ha afirmado que los mexicanos tripulantes de la Flotilla Global Sumud están a salvo.

“Los participantes de la flotilla, incluidos seis ciudadanos mexicanos, fueron trasladados al puerto de Ashdod y posteriormente llevados a un centro de detención en Ketziot, donde se encuentran sanos y salvos.” Embajada de Israel en México

Además de la Embajada de Israel en México aseguró “que la integridad física y los derechos de todas las personas que participaron en la flotilla están plenamente garantizados”.

Asimismo, se precisó que la repatriación de los mexicanos está en proceso, misma que se estará realizando en días próximos, según el comunicado de la Embajada de Israel en México.

Así como se puntualizó que Israel ha mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en Israel, con el objetivo de atender las solicitudes pertinentes a los ciudadanos mexicanos de la Flotilla Global Sumud.

“En colaboración con personal consular de sus respectivos países, se está llevando a cabo un proceso coordinado para su pronta repatriación, el cual se espera concluya en los próximos días”. Embajada de Israel en México

Embajada de Israel en México afirma que los mexicanos de la Flotilla Global Sumud están a salvo (@IsraelinMexico)

Embajada de Israel en México refrenda provocación de la Flotilla Global Sumud ante el conflicto con Gaza

Tras afirmar que los mexicanos de la Flotilla Global Sumud están a salvo, también la Embajada de Israel en México refrenda la provocación de los hechos ante el conflicto con Gaza.

Al mantener el señalamiento de que la Flotilla Global Sumud violó el bloqueo naval legal y legítimo, impuesto en 2009 sobre Gaza.

Y por lo que Israel llevó a cabo “un operativo de seguridad en el que no se registraron incidentes de violencia” , pese a que la tripulación era de actividades que buscaban llevar ayuda a Palestina.

Asimismo, la Embajada de Israel en México precisó que antes de la detención de la Flotilla Global Sumud un oficial israelí informó a las embarcaciones que no podían continuar su curso, sin embargo, estos no atendieron.

E incluso la Embajada de Israel en México aseguró que a la Flotilla Global Sumud se le ofreció otras opciones para que la ayuda humanitaria fuera distribuida en Palestina.