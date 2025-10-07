En la sesión del martes 7 de octubre, se vivieron momentos de tensión en el Congreso, debido a que diputados se enfrentaron durante un minuto de silencio por Palestina.

La controversia se desató luego de que la integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, María Magdalena Rosales, solicitó un minuto de silencio por el genocidio en Palestina.

Sin embargo, Margarita Zavala del PAN presentó otra petición en la que solicitó que el acto se hiciera en memoria de las víctimas de Israel por el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Cámara de Diputados vive momentos de tensión por Palestina e Israel

Integrantes de las bancadas de Morena y del PAN protagonizaron un nuevo altercado en la Cámara de Diputados debido al conflicto en Medio Oriente, por el que se pidieron minutos de silencio.

María Magdalena Rosales de Morena, pidió un minuto de silencio por el genocidio en Palestina; poco después, Margarita Zavala del PAN pidió otro en memoria de las víctimas de Israel por el ataque de Hamás de octubre de 2023.

Ante ello, desde la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se propuso que se realizara un solo minuto de silencio para ambas causas, lo cual fue rechazado por las partes y se desató la molestia y tensión.

Lo anterior debido a que se generó un enfrentamiento desde la tribuna de San Lázaro, en el que diputadas de Morena comenzaron a gritar “Palestina Libre”, mientras diputados de oposición pedían respeto por las víctimas de Israel.

La diferencia de posturas en torno al conflicto en Medio Oriente, derivó incluso en empujones y jaloneos entre legisladores oficialistas y de oposición que se prolongaron por un par de minutos.

Debido a los momentos de tensión en el Congreso que se generaron tras la petición de un minuto de silencio por Palestina, desde la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se planteó la solución al conflicto.

Fue la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien a petición de las distintas bancadas, accedió a conceder dos minutos de silencio, uno por el genocidio en Palestino y otro por las víctimas de Israel.

Pese a ello, la tensión continuó, pues mientras legisladores de Morena y PT subían a tribuna para manifestarse a favor de Palestina, diputados del PAN recriminaron que prefieran tomar causas externas en lugar de protestar por su país.

Al concluir los 2 minutos que se habían pactado, pero en los que no se cumplió bajo ninguna perspectiva el tema del silencio, Kenia López Rabadán cerró el tema de manera irónica al agradecer por “la templanza” mostrada.