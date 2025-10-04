El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó este sábado 4 de octubre que 137 integrantes de la Flotilla Global Sumud detenidos desde el miércoles 1, fueron deportados a Turquía.

Por medio de un mensaje compartido en X, el organismo diplomático destacó que el gobierno israelí trabaja en el proceso de deportación del resto de miembros de la Flotilla Global Sumud.

Cabe destacar que entre los 137 integrantes de las embarcaciones que buscaban llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y fueron deportados, no está ninguno de los mexicanos.

Flotilla Global Sumud (MOHAMED MESSARA / EFE)

Israel ya deportó a 137 integrantes de la Flotilla Global Sumud detenidos

A 3 días de ser interceptados cuando se dirigían a la Franja de Gaza en busca de llevar ayuda humanitaria, un grupo de 137 integrantes de la Flotilla Global Sumud, fueron deportados.

Así lo comunicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel por medio de un mensaje en el que justificó las detenciones que se realizaron el pasado miércoles 1 de octubre.

Lo anterior debido a que en el mensaje, el organismo llamó "provocadores" a los 137 integrantes de la flotilla que denominó como “Hamás-Sumud”, que fueron deportados a Turquía.

Asimismo, la autoridad israelí acusó que los activistas buscaban llegar a la Franja de Gaza “bajo la apariencia de “ayuda humanitaria”“, pero dejaron claro que su ”verdadero objetivo era la provocación al servicio de Hamás“.

En ese sentido y al negar que el fin fuera llevar “asistencia humanitaria”, el organismo sentenció que trabaja de forma acelerada para concretar la deportación de todos los integrantes de la Flotilla Global Sumud.

No obstante, el el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel advirtió que algunos de los implicados están “obstruyendo deliberadamente el proceso legal de deportación” y han preferido quedarse en Israel.

En paralelo, denunció, algunos gobiernos extranjeros se han negado a aceptar la devolución de los civiles, a pesar de lo cual garantizó que todos van a ser deportados lo antes posible.

Israel deporta a 137 integrantes de la Flotilla Global Sumud (@IsraelMFA/X)

Israel no ha deportado a ninguno de los mexicanos que viajaban en la Flotilla Global Sumud

Al informar sobre la deportación de 137 integrantes de Flotilla Global Sumud Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó que los civiles en cuestión, son originarios de estos países:

Estados Unidos

Italia

Reino Unido

Jordania

Kuwait

Libia

Argelia

Mauritania

Malasia

Baréin

Marruecos

Suiza

Túnez

Turquía

Es decir que en el grupo de personas que fueron trasladadas a Turquía luego de ser interceptadas y retenidas cuando se dirigían a la Franja de Gaza, no está ninguno de los 6 mexicanos que se integraron a la Flotilla Global Sumud.

Cabe destacar que los ciudadanos mexicanos que se sumaron a la causa humanitaria que fue impedida a llegar a su destino por la armada Israelí, se tratan de los siguientes:

Sol González Eguía

Arlin Gabriela Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledezma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaytán

Sobre ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha informado que se encuentran en el centro de detención de Ketziot y ha asegurado que se encuentran bien.