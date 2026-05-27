La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó la fabricación de un caso en su contra tras su citatorio de la FGR.

A las afueras de la Fiscalía General de la República (FGR) de la CDMX, Maru Campos aseguró que respondió el oficio en calidad de testigo ya que no había nada que comparecer.

Maru Campos acusó que buscan fabricarle un caso e inculparla tras citatorio de la FGR

Este 27 de mayo, Maru Campos acudió a la FGR acompañada de los principales liderazgos panistas y su abogado Roberto Gil Zuarth.

En conferencia de prensa, Maru Campos acusó que desde el Gobierno Federal buscan fabricarle un caso e inculparla.

Maru Campos denunció ser víctima de una persecución política orquestada por el gobierno federal tras operativos contra el narcotráfico en su estado.

Argumentó que el citatorio de la FGR fue una simulación jurídica que vulneró su inmunidad constitucional al intentar transformarla de testigo en imputada.

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