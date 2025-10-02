Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México exige la repatriación inmediata de mexicanos detenidos en flotilla que buscaba mandar ayuda humanitaria a Gaza.
Después de la detención de al menos 6 mexicanos por parte de las fuerzas de Israel, junto con otros 437 voluntarios y activistas que viajaban en esta flotilla que buscaba dar ayuda en Gaza, el Gobierno de México exige su repatriación debido a que “no cometieron ningún delito”.
Los 6 mexicanos detenidos por fuerzas de Israel son:
- Sol González Eguía
- Arlín Gabriela Medrano
- Carlos Pérez Osorio
- Diego Vázquez Galindo
- Ernesto Ledesma Arronte
- Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán
Nota en desarrollo, en breve más información...