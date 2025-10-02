Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México exige la repatriación inmediata de mexicanos detenidos en flotilla que buscaba mandar ayuda humanitaria a Gaza.

Después de la detención de al menos 6 mexicanos por parte de las fuerzas de Israel, junto con otros 437 voluntarios y activistas que viajaban en esta flotilla que buscaba dar ayuda en Gaza, el Gobierno de México exige su repatriación debido a que “no cometieron ningún delito”.

Los 6 mexicanos detenidos por fuerzas de Israel son:

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Nota en desarrollo, en breve más información...