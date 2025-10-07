Carlos Pérez Osorio es un documentalista ganador del Ariel, detenido por Israel tras viajar en la flotilla Global Sumud que buscaba llevar ayuda humanitaria aGaza.

El documentalista fue sentido a inicios de octubre y trasladado a la prisión de Ketziot.

¿Quién es Carlos Pérez Osorio? El documentalista detenido en la flotilla Global Sumud

Carlos Pérez Osorio es un documentalista mexicano y director de la productora Scorpio.

Carlos Pérez Osorio, documentalista detenido por Israel (Instagram/@carloscopio)

En octubre de 2025, Carlos Pérez Osito y otros cinco mexicanos fueron detenidos por Israel tras ser miembros de la flotilla Global Sumud.

El documentalista y sus compañeros buscaban romper el cerco de Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

¿Qué edad tiene Carlos Pérez Osorio?

Carlos Pérez Osorio nació el 1 de diciembre de 1985; actualmente tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Carlos Pérez Osorio?

Se desconoce si Carlos Pérez Osorio está casado.

Carlos Pérez Osorio (Instagram/@carloscopio)

¿Cuántos hijos tiene Carlos Pérez Osorio?

Se desconoce si Carlos Pérez Osorio tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Pérez Osorio?

El documentalista Carlos Pérez Osorio estudió comunicación en el Tecnológico de Monterrey.

También tomó un diplomado en dramaturgia y guión documental en la Escuela Internacional de cine.

¿En qué ha trabajado Carlos Pérez Osorio?

Carlos Pérez Osorio es un reconocido documentalista, conocido por su trabajo en producciones como:

La tres muertes de de Marisela Escobedo

La oscuridad de la Luz del Mundo

Los Tigres del Norte: historias que contar

LeBaron muerte en la tierra prometida

El documentalista ganó un Premio Ariel en 2021 por Mejor Documental por Las tres muertes de Marisela Escobedo.

Carlos Pérez Osorio se ha adentrado en países de Asia, Medio Oriente y África para mostrar su cultura y problemáticas sociales.

Familia de Carlos Pérez Osorio comparte mensaje que envió desde la flotilla Global Sumud

El sábado 4 de octubre, la familia de Carlos Pérez Osorio compartió un mensaje escrito por el documentalista tras ser detenido por Israel.

“Familia. Estoy bien, estoy fuerte y enfocado. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto. Los amo”

El mensaje fue entregado a la familia de Carlos Pérez Osorio a través del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

La familia de Carlos Pérez Osorio admitió que la letra del mensaje permanecía al también fotógrafo, pero temían por su integridad.

Los allegados a Carlos Pérez Osorio no han tenido contacto con él desde su detención y califican su detención como un secuestro.

Carlos Pérez Osorio se encuentra en la prisión de Ketziot y otros activistas han denunciado violencia física y psicológica en este lugar.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Israel ya autorizó la repatriación de Carlos Pérez Osorio y los otros 5 mexicanos detenidos.

Sin embargo, aún no han revelado la fecha y ruta, así como el protocolo que se seguirá para que Carlos Pérez Osorio y sus compañeros lleguen a territorio mexicano.