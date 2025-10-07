Mexicanos liberados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, regresan a casa.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de redes sociales de la liberación de los mexicanos que fueron interceptados por fuerzas israelíes al estar abordo de la Flotilla Global Sumud, que buscaba dar ayuda humanitaria a la población de Gaza.

Ahora los 6 mexicanos iniciaron su repatriación hacia México, por su parte la SRE agradeció las gestiones diplomáticas del Gobierno de Jordania.

Mexicanos liberados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, regresan a la CDMX

En su informe la SRE detalló que los 6 mexicanos liberados por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, regresan a la Ciudad de México (CDMX), cabe recordar que son:

Sol González Eguía

Ernesto Ledesma Arronte

Arlín Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán

Los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, junto con el embajador de México en Israel, quién los acompañará hasta la CDMX.

Este informe la SRE agradece al Gobierno de Jordania, por el cual se realizaron las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales a dicho país.

Además la SRE informa que en todo momento se ha mantenido contacto permanente con los familiares de los mexicanos liberados que están siendo repatriados a la CDMX.

Con fotografías la SRE muestra el estado de salud de los mexicanos, quienes en apariencia se ven bien, sin embargo no hay más detalles sobre su estancia en el centro de detención Ktziot, Israel.

Esta liberación se logró tras las gestiones diplomáticas del Gobierno de México, a través de diversas cartas diplomáticas donde solicitaban la repatriación inmediata de los mexicanos debido a que comentaban que no había cometido ningún delito por llevar ayuda humanitaria a Gaza.