La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) interviene en el caso de los mexicanos detenidos por Israel, debido a que dio a conocer que ya tiene la autorización para su repatriación.

Así lo destacó la cancillería encabezada por Juan Ramón de la Fuente por medio de un comunicado en el que destacó que los connacionales ya fueron notificados de su próxima repatriación a territorio mexicano.

En ese sentido y al destacar que ya intervino, la SRE garantizó que se va a concretar el traslado a territorio nacional de los mexicanos detenidos por Israel en la intercepción de la Flotilla Global Sumud.

Embajada de Israel en México afirma que los mexicanos de la Flotilla Global Sumud están a salvo (ATEF SAFADI / EFE)

SRE confirma repatriación de mexicanos detenidos por Israel

Tras 5 días de que se efectuó la intercepción de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza, la SRE interviene en el tema de la repatriación de los mexicanos detenidos por Israel.

Al respecto, la SRE indicó en su comunicado que difundió este 6 de octubre que ya se tiene la autorización del gobierno de Israel para proceder con la repatriación de los connacionales.

Ante ello, la dependencia federal destacó que se va a establecer la coordinación necesaria con todas las embajadas de México cercanas a la región, para concretar el regreso de los mexicanos.

De la mima forma, indicó que ha mantenido contacto permanente con los familiares de los mexicanos y realizado las gestiones necesarias para que se les suministren los medicamentos que requieren.

Con el objetivo de “asegurar un retorno seguro”, la SRE explicó que se pondrá en marcha un “protocolo de protección” que incluye el acompañamiento del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.

SRE sobre repatriación de mexicanos detenidos por Israel (@SRE_mx/X)

Embajador de México en Israel visita a mexicanos de la Flotilla Global Sumud antes de su repatriación

Al informar sobre su intervención en la repatriación de los mexicanos detenidos por Israel, la SRE resaltó que el embajador de México en dicho país se encuentra trabajando en el tema.

Con respecto a dicho tema, la dependencia federal expuso que Mauricio Escanero realizó una nueva visita consular a los ciudadanos mexicanos que eran parte de la Flotilla Global Sumud.

No obstante, no se ofrecieron más detalles con respecto a la visita que realizó el embajador de México en Israel, a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot.

Pese a ello y como ya se mencionó, la SRE aseguró que para garantizar el regreso seguro de los connacionales, el embajador se va a sumará al trayecto de regreso de los ciudadanos mexicanos.

Cabe resaltar que los connacionales que están retenidos en el centro de detención en Ktziot desde el pasado 1 de octubre, se tratan de ellos:

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán