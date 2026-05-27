Playa del Carmen, Quintana Roo enfrenta una nueva oleada de sargazo que mantiene en alerta a trabajadores, autoridades y prestadores de servicios turísticos en las costas del Caribe mexicano.

Hasta el pasado martes 26 de mayo, brigadas de limpieza intensificaron las labores para retirar toneladas de macroalga acumuladas en distintos puntos del litoral de Playa del Carmen.

De acuerdo con reportes y monitoreos de Sargazo In fo, varias playas de Playa del Carmen presentan niveles moderados de sargazo, fenómeno que afecta tanto zonas públicas como privadas y modifica el paisaje característico del destino turístico.

Sargazo golpea la imagen turística de Playa del Carmen aumentando crisis de turismo

En redes sociales se han difundido imágenes que muestran extensas franjas de sargazo cubriendo la arena y parte del mar en la zona de Playa del Carmen, Quintana Roo; así como a varios trabajadores que utilizan maquinaria y herramientas manuales para intentar contener el recale masivo.

El sargazo invade las zonas de Playa del Carmen, donde trabajadores realizan labores de limpieza (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM / Elizabeth Ruiz)

El sargazo invade las zonas de Playa del Carmen, donde trabajadores realizan labores de limpieza (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM / Elizabeth Ruiz)

Sin embargo, el arribo constante de la macroalga complica las tareas de limpieza y provoca afectaciones visibles en varias playas de la Riviera Maya.

Especialistas han advertido que la temporada de sargazo 2026 podría convertirse en una de las más intensas de los últimos años debido a la enorme cantidad de alga flotando en el Atlántico; además del impacto visual y turístico, el fenómeno también representa riesgos para arrecifes, pastos marinos y fauna costera.

La presencia de sargazo en Playa del Carmen se ha convertido en uno de los mayores desafíos ambientales para Quintana Roo, especialmente durante temporadas vacacionales, cuando miles de turistas visitan las playas del Caribe mexicano.

Esto se suma a la crisis de turismo que enfrenta actualmente Quintana Roo, pues el sargazo es solo una de las causas por las cuales los turistas han dejado de frecuentar estas playas del Caribe mexicano, pues a esta problemática de la macroalga se suman:

Extorsiones

Quejas por inseguridad

Abusos de taxistas

Sobreprecios en servicios

El sargazo invade las zonas de Playa del Carmen, donde trabajadores realizan labores de limpieza (ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM / Elizabeth Ruiz)