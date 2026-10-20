La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) formalizaron un acuerdo para fortalecer el intercambio de información estratégica mediante una Plataforma Central de Inteligencia, con el objetivo de mejorar la prevención e investigación de delitos en México.

“Este convenio permitirá integrar mejor las capacidades de inteligencia de nuestras instituciones y aprovecharlas en beneficio de la población”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El convenio, firmado el 20 de octubre de 2026, permitirá integrar datos generados por distintas corporaciones de seguridad para detectar patrones criminales, identificar vínculos entre grupos delictivos y reforzar la capacidad operativa de las autoridades.

La iniciativa forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal para optimizar el uso de inteligencia en campo.

Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla firman pacto

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo firmaron el 20 de octubre de 2026 un convenio para acceder a la plataforma central de inteligencia.

Con este se busca que Guardia Nacional y Sedena interconecten sus sistemas con la Plataforma Central de Inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Dicha plataforma permitirá relacionar datos e identificar patrones delictivos para producir inteligencia útil en la prevención e investigación entre las instituciones de seguridad.

Harfuch abre la plataforma central de inteligencia de la SSPC a Defensa y Guardia Nacional (@SSPCMexico)

¿Cómo funcionará la plataforma central de inteligencia de la SSPC, Defensa y Guardia Nacional?

La plataforma central de inteligencia de la SSPC, Defensa y Guardia Nacional es la nueva interconexión que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La cual tendrá como objetivo mejorar el análisis de información y fortalecer las investigaciones relacionadas con la seguridad pública, detalló Omar García Harfuch.

Por lo que está integrará la información obtenida en campo con el análisis de inteligencia para identificar vínculos entre integrantes de organizaciones criminales y contar con mejores elementos para plantear acciones operativas.

Esto bajo un trabajo en coordinación entre las dependencias de la SSPC, la Defensa y Guardia Nacional, por lo que Harfuch dijo que se contempla capacitar personal especializado, homologar sistemas y establecer mecanismos seguros para compartir información.