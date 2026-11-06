Este viernes 6 de noviembre de 2026, durante la comparecencia de los titulares del sector Salud ante la Cámara de Diputados, los legisladores Éctor Jaime y Pedro Zenteno protagonizaron un altercado frente a David Kershenobich, secretario de Salud del Gobierno de México.

Durante la sesión, Éctor Jaime, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), comenzó a increpar a los funcionarios federales de salud, entre ellos Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, y Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En varios videos que circulan en redes sociales se observa cómo el diputado panista, quien también es médico, lanzó consignas contra los tres funcionarios y exigió su renuncia.

Además, acusó que la comparecencia de los titulares de las instituciones de salud estaba arreglada.

Hoy Morena le organizó una comparecencia arreglada a @zoerobledo, @martibatres, @EduardoClark y compañía



Querían evitar que les exigiéramos en su cara lo que los mexicanos demandan👇



❌¿Por qué redujeron de 2,753 a 1,929 las claves del catálogo de medicamentos? ¡824 claves… pic.twitter.com/p9NrHOeQmX — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) November 6, 2026

¿Cuál fue la reacción de David Kershenobich durante el altercado entre Éctor Jaime y Pedro Zenteno?

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo Éctor Jaime se acercó a Pedro Zenteno, quien encabezaba la comparecencia en la Cámara de Diputados.

En medio de la confrontación, el diputado del PAN le arrebató el micrófono a Zenteno, quien se encontraba sentado junto a David Kershenobich, mientras Éctor Jaime gritaba que la comparecencia estaba arreglada.

Ante el altercado entre ambos legisladores, el secretario de Salud permaneció sentado en su lugar y mantuvo la calma.

Sin embargo, en un momento de la discusión intentó taparse los oídos debido a los gritos que intercambiaban los diputados.

Pese a la interrupción, los funcionarios federales de salud permanecieron en sus asientos a la espera de que los legisladores regresaran a sus lugares para continuar con la comparecencia.

Pedro Zenteno pide a Éctor Jaime que no lo agreda durante comparecencia de Salud

En otros videos del enfrentamiento, también se escucha a Pedro Zenteno pedirle a Éctor Jaime que no lo agrediera, mientras un grupo de legisladores se manifestaba durante la comparecencia en la Cámara de Diputados.

“No me agreda compañero. No me agredas, no hay debate, compañero”, Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados

Pese al altercado entre los legisladores, la comparecencia continuó con el objetivo de informar a los diputados y a la sociedad mexicana sobre las acciones, programas, inversiones y resultados impulsados por el Gobierno de México para fortalecer las instituciones públicas de salud.

Asimismo, la sesión buscaba exponer los avances para consolidar un sistema de salud más eficiente, universal y cercano a la población.