Marcelo Ebrard compareció este viernes 16 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados a fin de presentar los resultados de la Secretaría de Economía en lo que va de su gestión.

Uno de los temas principales que abordó Marcelo Ebrard durante su participación en San Lázaro fue la relación comercial de México con Estados Unidos, en especial, sobre los aranceles y las discusiones del T-MEC.

Cámara de Diputados recibe a Marcelo Ebrard para evaluar resultados de su gestión de Economía

Tal como se había adelantado, Marcelo Ebrard acudió este viernes a San Lázaro para comparecer ante legisladores como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard acude a San Lázaro para explicar los resultados de Economía (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Ante las comisiones de la Cámara de Diputados, el funcionario defendió el desempeño económico del país y aseguró que México se encuentra en una posición favorable frente a Estados Unidos.

Marcelo Ebrard destacó que al menos 80% de los productos mexicanos exportados a Estados Unidos no enfrenta aranceles y que México ocupa el quinto lugar entre los países receptores de inversión extranjera directa.

El secretario de Economía sostuvo que estos resultados se han logrado gracias a la “conducción atinada y previsora” de la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con Estados Unidos y otros países.

Asimismo afirmó que el país debe consolidar los avances alcanzados en su relación comercial con Estados Unidos, particularmente ante los cambios en las políticas comerciales internacionales.

Cabe recordar que la comparecencia de Marcelo Ebrard no se realiza en el pleno de la Cámara de Diputados, sino ante las comisiones de: