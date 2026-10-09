El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expresó su respaldo a la colaboración que hay con Estados Unidos, pero sentenció que tiene un límite en la soberanía.

“Lo único a lo que podemos (llegar) y si nos es permitido por las leyes mexicanas, es el intercambio de información con pleno respeto a nuestra soberanía” Omar García Harfuch

Así lo sentenció Omar García Harfuch al señalar que los límites del trabajo conjunto que se lleva a cabo con Estados Unidos, están bien marcados en la propia Constitución.

Además, el funcionario federal defendió las acciones que realiza México en materia de seguridad, pues sostuvo que la colaboración y su trabajo ha sido de gran ayuda para el gobierno estadounidense.

Reconoce Harfuch colaboración en seguridad con Estados Unidos; advierte límites por soberanía

El jueves 8 de octubre, Omar García Harfuch compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, para abordar diversos temas de seguridad.

Tras la reunión a puerta cerrada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), participó en una conferencia en la que fue cuestionado sobre la colaboración con Estados Unidos.

Sobre el tema, Harfuch reconoció el valor del trabajo conjunto, pero advirtió que la soberanía es el límite exacto de las acciones coordinadas que se despliegan en la materia.

“La Constitución Mexicana es muy clara hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde puede llegar este intercambio de información. Hasta dónde puede llegar la participación extranjera” Omar García Harfuch

Al abundar sobre el punto, refirió la misma ley a nivel constitucional, marca con claridad hasta dónde puede llegar la colaboración y el intercambio de información que es parterre la misma.

Sobre el trabajo que se sostiene en conjunto con Estados Unidos, dijo que hay intercambio de información diaria, pero insistió en que no se arriesga la soberanía nacional a través de ello.

Defiende Harfuch acciones de México en colaboración con Estados Unidos

Luego de reconocer la valía de la colaboración en seguridad con Estados Unidos, Omar García Harfuch destacó que el papel de México en el trabajo coordinado ha sido de gran importancia.

Lo anterior debido a que recordó que varias de las detenciones de criminales de alto rango buscados por Estados Unidos, han sido ejecutadas por autoridades mexicanas.

Incluso, señaló que de los 10 criminales más buscados por el FBI, 4 fueron asegurados por autoridades locales, lo que dijo, evidencia que no solo México se beneficia del la colaboración.