Esteban Moctezuma compartió un mensaje de apoyo y celebración para Roberto Lazzeri, ratificado este miércoles 10 de junio como el nuevo embajador de México en Estados Unidos.

“Felicito a Roberto Lazzeri por su ratificación como próximo embajador de México ante los Estados Unidos de América”. Esteban Moctezuma, embajador de México

El nombramiento de Roberto Lazzeri se llevó a cabo durante la sesión de este miércoles 10 de junio de la Comisión Permanente en el Congreso, con una mayoría de 27 votos a favor.

En abril, Esteban Moctezuma anunció que su tiempo como embajador de México estaba por concluir, tras asumir el cargo en abril de 2021 propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esteban Moctezuma celebra el nombramiento de Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos (@emoctezumab)

Esteban Moctezuma celebra ratificación de Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos

Mediante sus redes sociales, Esteban Moctezuma dedicó un mensaje a Roberto Lazzeri, junto a una imagen en la que se observa a ambos funcionarios, tomada por el todavía embajador en Estados Unidos.

En su mensaje, Esteban Moctezuma felicita a Roberto Lazzeri por su ratificación para relevarlo como embajador en Estados Unidos, en la máxima tribuna de México, el Congreso de la Unión.

Por lo mismo, Esteban Moctezuma le desea mucho éxito a Roberto Lazzeri, en beneficio de los mexicanos en Estados Unidos, así como para el desarrollo de la región de Norteamérica.

Esteban Moctezuma cerró su publicación con un “enhorabuena”, sin dar a conocer más detalles, como su próximo regreso a México tras dejar el cargo de embajador en Estados Unidos.

Roberto Lazzeri es ratificado como embajador en Estados Unidos con mayoría

La Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Roberto Lazzeri como el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciaro de México en Estados Unidos, con una mayoría de 27 votos a favor y ocho en contra.

Durante la sesión, la Comisión de Relaciones Exteriores leyó la formación académica y laboral de Roberto Lazzeri, la cual data de más de 20 años de experiencia, especializado en finanzas.

Sin embargo, los legisladores de oposición rechazaron esta postura y señalaron que Roberto Lazzeri no tiene credenciales diplomáticas, por lo que podría descuidar los derechos de los connacionales en Estados Unidos.

Pese a la discusión, la mayoría ratificó a Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos y rindió protesta ante la Comisión Permanente.