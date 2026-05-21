El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha dado su aval a la designación de Roberto Lazzeri Montaño como el nuevo embajador de México ante dicho país.

Con esto se confirma que Roberto Lazzeri será quien sustituya a Esteban Moctezuma como la representación diplomática de México ante los Estados Unidos.

Roberto Lazzeri con beneplácito de Estados Unidos para ser nuevo embajador de México

Este miércoles 20 de mayo de 2026, autoridades de Estados Unidos habrían informado al gobierno de México su aval para que Roberto Lazzeri se convierta en el nuevo embajador de nuestro país.

Esta resolución favorable por parte de Washington ocurre tras la gestión directa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien buscaba renovar la titularidad diplomática ante el gobierno estadounidense.

Roberto Lazzeri Montaño (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

Fuentes gubernamentales de ambas naciones ratificaron que el visto bueno, conocido formalmente como beneplácito, ya ha sido otorgado para dar inicio a la brevedad posible a esta nueva etapa en la relación bilateral.

Desde el mes pasado, la presidenta Sheinbaum había adelantado el perfil de Lazzeri para ocupar esta vacante fundamental en el servicio exterior ante la salida de Esteban Moctezuma.

Se espera que con esta determinación, sea en próximos días cuando México lleve a cabo el nombramiento oficial y se realice la toma de protesta que confirme el inicio de funciones de Roberto Lazzeri como el embajador nacional ante Estados Unidos.