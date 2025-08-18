El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer al nuevo director de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, pero, ¿quién es Roberto Lazzeri Montaño?

Acorde con el comunicado del Gobierno de México, Roberto Lazzeri Montaño asumió como director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) este lunes 18 de agosto.

Asimismo, el Gobierno Federal señaló que ambas instituciones ahora encabezadas por Roberto Lazzeri Montaño, son clave para cumplir con los objetivos del Plan México y contribuir activamente al desarrollo económico del país.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño? Nuevo director de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior

Roberto Lazzeri Montaño es un economista especializado en finanzas y desde hoy lunes 18 de agosto 2025, el director general de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, como reveló el gobierno de México.

En su perfil de LinkedIn, Roberto Lazzeri Montaño se describe como un economista de larga trayectoria y experiencia en distintos rubros, como finanzas sostenibles y gestión de riesgos.

Asimismo, Roberto Lazzeri Montaño se ha desempeñado en la función pública desde hace varios años y dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde 2020.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño? Nuevo director de Nafin y Bancomext (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

¿Qué edad tiene Roberto Lazzeri Montaño?

Sin embargo, se desconoce la edad de Roberto Lazzeri Montaño.

¿Quién es la esposa de Roberto Lazzeri Montaño?

Asimismo, tampoco se tiene información sobre si Roberto Lazzeri Montaño es casado o su estado civil.

¿Qué estudió Roberto Lazzeri Montaño?

Roberto Lazzeri Montaño es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Además, Roberto Lazzeri Montaño cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño? Nuevo director de Nafin y Bancomext (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

¿En qué ha trabajado Roberto Lazzeri Montaño?

La trayectoria de Roberto Lazzeri Montaño en la función pública inició en 2005, en la gobierno del entonces Distrito Federal, como administrador del portafolio de de deuda pública local en la Secretaría de Finanzas.

Para 2009, Roberto Lazzeri Montaño fungió como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas también conocido como Banobras.

Y en 2020 llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde fungió como director general de Deuda Pública y director de Captación; además de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación.

Esto desde julio 2023, bajo la titularidad de Rogelio Ramírez de la O, ex secretario de Hacienda.

Tal como destaca Roberto Lazzeri Montaño en su perfil de LinkedIn tiene experiencia en:

Mercado de Capitales

Finanzas Públicas

Finanzas Estructuradas

Finanzas Sostenibles

Gestión de Riesgos y Derivados

Así como en consultoras, instituciones financieras y multinacionales, como Hipotecaria Vertice desde 2010 a 2012.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño? Nuevo director de Nafin y Bancomext (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

Roberto Lazzeri Montaño es el nuevo director de Nafin y Banco Nacional de Comercio Exterior

Mediante comunicado, el gobierno de México dio a conocer que Roberto Lazzeri Montaño fungirá desde hoy lunes 18 de agosto como director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Esto “con el compromiso de posicionar a estas instituciones como actores clave” en los objetivos del Plan México, por lo cual Roberto Lazzeri Montaño agradeció la confianza del secretario de Hacienda, Edgar Amador.

Ya que como destacó durante su toma de posesión en el Consejo Directivo de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio, recibe instituciones sólidas con indicadores financieros saludables.

Aunado a esto, Roberto Lazzeri Montaño reafirmó su compromiso de horar el mandato de Claudia Sheinbaum y la misión encargada con dedicación y resultados, para impulsar la transformación de Nafin y Bancomext.

Mediante sus redes sociales, Roberto Lazzeri Montaño también dio las gracias tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al secretario de Hacienda, Edgar Amador, ya que Nafin y Bancomext son motores del desarrollo económico de México.