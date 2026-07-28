Claudia Sheinbaum pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atender las irregularidades detectadas en su examen de admisión, respetando su autonomía.

“En todo caso si hay una comisión de un delito es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas en su autonomía: uno de cómo va resolver el problema del propio examen (...) y el otro tema tienen que ver cómo se cometió el fraude” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del pueblo del 28 de julio de 2026, la presidenta de México señaló que la UNAM debe garantizar certeza a los aspirantes y esclarecer cómo se cometió el fraude.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que, en caso de existir un delito, corresponde a la fiscalía investigarlo, pero insistió en que la UNAM debe resolver el problema desde su propio marco institucional.

Sheinbaum ofrece apoyo de su Gobierno en lo que pida la UNAM

En este mismo tema, la presidenta de México ofreció el apoyo de su Gobierno si es que la UNAM decide levantar una denuncia por este caso.

Además, Claudia Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) o la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podrían apoyar a la UNAM, si así lo requiere.

Pero sostuvo que al final debe ser una decisión basada en su autonomía de la misma Universidad Nacional Autónoma de México.

“Y el apoyo que requieran de la Secretaría de Educación Pública o de la Agencia, por su puesto, pero es un apoyo, ellos tienen que tomar la decisión” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

UNAM revisa con Comisión Técnica examen de admisión a licenciatura 2026

Como parte de las acciones que realiza la UNAM para resolver este problema con su examen de admisión es revisar la situación con una Comisión Técnica.

El propósito de esta revisión, según señala la UNAM, es explicarle de manera clara a la sociedad qué pasó y por qué pasó.

Además de buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM.

Así como extraer lecciones útiles, no solo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.

Por otra parte, la UNAM admitió en un breve comunicado que desde el pasado 6 de julio, que detectó algunas acciones ilegales entorno al examen de admisión de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar la prueba.

Señaló que desde el pasado 3 de julio se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, pero no ha aclarado si presentarán más acciones legales contra la empresa que les realizó la prueba o no.