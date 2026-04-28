La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la noche de este lunes 27 de abril de 2026 la salida de Esteban Moctezuma como embajador en Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum destacó la labor de Esteban Moctezuma al frente de la embajada mexicana en Estados Unidos, y aseguró que tras su salida “seguirá ayudando” al gobierno federal.

Sheinbaum confirma que Esteban Moctezuma “la seguirá ayudando” tras salida como embajador

Este lunes, la presidenta Sheinbaum confirmó la salida de Esteban Moctezuma de la embajada de México en Estados Unidos, tras reunirse con él en los salones de Palacio Nacional.

Al encuentro acudió también el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quienes destacaron el desempeño de Moctezuma como embajador mexicano.

Puntualmente, la presidenta Sheinbaum reconoció que el freno a los altos impuestos a las remesas fue trabajo de Esteban Moctezuma, así como su cercanía con la comunidad migrante.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

En este sentido. la titular del Ejecutivo nacional confirmó que el aún embajador será relevado en próximos días por Roberto Lazzeri Montaño.

Pese a su salida de la embajada mexicana en Estados Unidos, Sheinbaum confirmó que Esteban Moctezuma “seguirá ayudando” a su administración. No obstante, señaló que todavía no puede revelar el que será su nuevo cargo.

Por su parte, Roberto Velasco se dijo emocionado de seguir colaborando junto al funcionario, por lo que se espera que tome algún cargo como parte de su equipo de trabajo dentro de la SRE.