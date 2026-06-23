La Embajada de México en Estados Unidos informó que Roberto Lazzeri llegó el martes 23 de junio a Washington, con el fin e asumir oficialmente como titular de la representación diplomática.

“Roberto Lazzeri Montaño (@robertolazzeri) arribó hoy a Washington, D.C., para asumir la conducción de la Embajada de México en Estados Unidos (@EmbamexEUA)” Embajada de México en Estados Unidos

Por medio de una publicación que compartió en redes, el organismo diplomático resaltó que el funcionario viajó a Washington con el fin de para asumir la conducción de la Embajada.

Cabe destacar que Roberto Lazzeri sustituirá a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, de cara a las renegociaciones del acuerdo comercial de la región, el T-MEC.

Roberto Lazzeri ya está en Washington para asumir como embajador de México en Estados Unidos

El 10 de junio de 2026, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó la salida de Esteban Moctezuma como titular de la Embajada de México en Estados Unidos.

Lo anterior luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso que el cargo sea ocupado por Roberto Lazzeri, en busca de que participe en el proceso de renegociación del T-MEC.

El mismo día, Roberto Lazzeri fue ratificado como nuevo embajador, por lo que el 23 de junio, el funcionario diplomático llegó a Wahsington para sumir de manera oficial el cargo.

Al informar sobre el arribo de Roberto Lazzeri, la embajada refirió que el funcionario tiene una “agenda clara” de la que detalló, incluye una serie de puntos a destacar como los siguietes:

Proteger a la comunidad mexicana en Estados Unidos

Impulsar la prosperidad compartida de América del Norte

Construir acuerdos que sirvan a ambos países

Estados Unidos avala a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Roberto Lazzeri asume Embajada ante inicio de renegociación del T-MEC

Rumbo al proceso de renegociación y modernización del T‑MEC, la Embajada de México en Estados Unidos anunció el relevo de Esteban Moctezuma, quien concluyó su gestión el 10 de junio de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde abril, dialogó con Esteban Moctezuma sobre la necesidad de un perfil técnico para enfrentar la revisión del tratado prevista para iniciar el 1 de julio.

Roberto Lazzeri no tiene conflicto de interés para trabajar en Estados Unidos como embajador. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

El 31 de mayo, propuso a Roberto Lazzeri, economista y abogado con experiencia en Nacional Financiera y Bancomext, como nuevo titular de la Embajada, recibiendo beneplácito de Washington el 5 de junio.

La Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento el 10 de junio, mismo día de la salida de Esteban Moctezuma que cerró un ciclo de más de 5 años en la representación diplomática mexicana.