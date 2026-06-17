Carlos Torres Rosas asumió la dirección general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras la salida de Roberto Lazzeri, designado embajador de México en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum lo nombró para fortalecer el papel de Nafin y Bancomext en el desarrollo económico y la inversión productiva.

Por su parte, Carlos Torres Rosas agradeció la confianza y se comprometió a ampliar las oportunidades de financiamiento para proyectos estratégicos.

Carlos Torres Rosas llega a la dirección de Nafin y Bancomext (Carlos Torres Rosas)

Con formación en Reino Unido y Países Bajos, llega con respaldo del sector financiero mexicano.

Carlos Torres Rosas es designado como director de Nafin y Bancomext

Este martes 16 de junio se dio a conocer la llegada de Carlos Torres Rosas a la dirección de Nafin y Bancomext tras la salida de Roberto Lazzeri, ahora embajador de México en Estados Unidos.

Hasta el pasado 15 de junio, Carlos Torres Rosas se desempeñó como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar.

Carlos Torres Rosas llega a la dirección de Nafin y Bancomext (Captura de pantalla)

Tras el anuncio, Torres Rosas afirmó que buscará fortalecer el papel de Nafin y Bancomext como herramientas para:

Impulsar el desarrollo económico

Promover la inversión productiva

Ampliar las oportunidades de financiamiento para proyectos estratégicos

Carlos Torres Rosas estudió Administración de Empresas en la Universidad de Bath, en el Reino Unido, y realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

El grupo Bolsa Mexicana de Valores felicitó a Carlos Torres Rosas por asumir la dirección de Nafin y Bancomext para seguir fortaleciendo “el desarrollo económico, la inversión y la competitividad de México”.