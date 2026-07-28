La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que se encuentra atendiendo una emergencia ambiental en Naco, Sonora tras el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex.

El incidente en Naco, Sonora, provocó el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia química con potenciales riesgos para el ecosistema, de acuerdo con Profepa.

Profepa atiende la emergencia ambiental en Naco, Sonora, desde el 26 de julio

Según el reporte de Profepa, el incidente tuvo lugar durante la madrugada del domingo 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, dentro del ejido Cuauhtémoc, en Naco, Sonora.

Un vagón tipo carrotanque de la empresa Ferromex sufrió el descarrilamiento, lo que resultó en la liberación masiva del agente químico sobre el suelo, informó Profepa.

Tren descarrilado en Naco, Sonora (Especial)

Tras el reporte, se movilizó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil y diversos cuerpos de emergencia a Naco, Sonora, quienes trabajaron en conjunto con representantes de Ferromex.

La coordinación entre todas las instancias permitió una evaluación inicial rápida del suceso, detallando las posibles afectaciones medioambientales.

Además de confirmar que no hubo víctimas ni heridos en el lugar, esto a pesar de lo aparatoso que fue el accidente; no obstante, la hora y el lugar ayudaron a que hubiera saldo blanco.

Profepa y otras instancias evalúan el alcance de la emergencia medioambiental en Naco, Sonora

Para determinar el alcance real de la afectación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en conjunto con Profepa, ha procedido a realizar monitoreos y muestreos exhaustivos de agua y suelo.

Simultáneamente, la Profepa ha intensificado sus labores técnicas de inspección y vigilancia para identificar posibles daños a la biodiversidad local o la filtración de la sustancia en mantos acuíferos.

La dependencia informó que continuará con las diligencias necesarias para ordenar medidas urgentes si se detectan daños ambientales severos.

Asimismo, se ha advertido que se iniciarán las acciones legales y administrativas pertinentes contra quienes resulten responsables por el incidente.