Roberto Lazzeri descarta conflicto de interés, como se ha señalado, si es que queda como embajador de México en Estados Unidos.

El ahora director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional del Comercio Exterior (Bancomext) aclaró la situación con las empresas que tiene en Estados Unidos.

Roberto Lazerri no tiene conflicto de interés si es puesto como embajador en Estados Unidos

El economista Roberto Lazerri, fue propuesto por Claudia Sheinbaum para representar a México en Estados Unidos como embajador, situación que llevó a que se cuestionara un supuesto conflicto de interés por empresas que tiene en el país Norteamericano.

Ante ello, Lazerri compartió un post en X donde rechazó que tengan algún conflicto de interés, si es que es nombrado embajador.

“No existe ningún conflicto de interés de mi parte porque ninguna de las sociedades referidas tiene ni ha tenido relación económica con el Gobierno Federal o la Administración Pública Federal, ni ha registrado ingresos para mí desde mi incorporación a la SHCP en noviembre de 2020”. Roberto Lazerri, director de Nafin y Bancomext.

El director de Nafin y Bancomext también habló sobre las empresas en las que tiene acciones que radican en Estados Unidos, argumentando que está por salir de ellas y que todas están en su declaración fiscal.

“Todas mis participaciones accionarias en estas empresas, incluyendo la baja de una en 2024, están debidamente reflejadas en mis declaraciones patrimoniales desde 2020”. Roberto Lazerri, director de Nafin y Bancomext.

Asimismo, aseguró que su trabajo radica en el Plan México en el que Claudia Sheinbaum lo llamó y no tendría un nuevo rumbo, sino “el mismo ritmo” que hasta ahora.

Roberto Lazerri descarta conflicto de interés si se convierte en embajador en Estados Unidos. (@robertolazzeri)

Cuestionan gestión de Roberto Lazerri en CIBanco e Intercam

Roberto Lazerri negó tener conflicto de interés si es que es puesto como embajador de México en Estados Unidos. Esto, además de señalamientos en su gestión desde la Secretaría de Haciendo y Crédito Público (SHCP) en CIBanco e Intercam.

Antes de que existiera la sugerencia de ponerlo en la embajada, medios cuestionaron las acciones que Lazerri tuvo con CIBanco e Intercam desde la SHCP cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las señaló de lavado de dinero para el crimen organizado.

En medio de que Lazerri traslado de forma temporal fideicomisos de los bancos, para la protección de contratos e inversionistas, fue cambiado a director general en Nafin y Bancomext.