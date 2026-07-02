Esteban Moctezuma rindió protesta el miércoles 1 de julio de 2026 como embajador de la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Si esta soberanía tiene a bien ratificarme, asumiré una sola encomienda que resume todo mi plan de trabajo: representar a México en Europa en el momento más decisivo de nuestra relación en un cuarto de siglo Esteban Moctezuma, embajador de México en la Unión Europea

Con 28 votos a favor y ocho en contra, el exembajador de México en Estados Unidos fue ratificado en presencia de senadores y diputados por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Esteban Moctezuma destacó que su prioridad será afianzar lazos económicos con la Unión Europea, impulsar el diálogo político, cooperación, cultura y derechos humanos.

México, Unión Europea

Esteban Moctezuma presenta su plan de trabajo como nuevo embajador en la Unión Europea

Al comparecer ante los integrantes de la primera Comisión de la Permanente, Esteban Moctezuma aseguró que servirá a México por encima de cualquier interés.

Como parte de su discurso, destacó que su plan de trabajo se sustentará en cuatro ejes clave:

Diálogo político

Economía

Cooperación

Consular, cultural y derechos humanos

En ese sentido, Moctezuma destacó que la principal prioridad en las relaciones con la Unión Europea es aumentar el comercio e impulsar la cooperación, los lazos diplomáticos, culturales y políticos.

Sheinbaum apuesta por Esteban Moctezuma para la Unión Europea (cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Esteban Moctezuma iniciará funciones con viaje a Estrasburgo

Según se informó, tras ser ratificado por el pleno de la Comisión Permanente, Esteban Moctezuma partirá de inmediato a Estrasburgo para asistir al voto del Parlamento Europeo sobre el acuerdo global modernizado.

Se trata del nuevo tratado que actualizará la relación económica y política entre México y la Unión Europea para los próximos años.