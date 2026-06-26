El economista Roberto Lazzeri fue designado por Claudia Sheinbaum como el nuevo embajador de México en Estados Unidos.

El pasado 23 de junio, Roberto Lazzeri viajó a Washington D.C para reunirse con Monica Crowley en el Departamento de Estado. Presentó a la jefa de protocolo las copias de las cartas credenciales que lo acreditan como embajador.

Aquel día quedó habilitado para iniciar contactos oficiales ante autoridades estadounidenses.

No obstante, aún está pendiente una reunión con Donald Trump -de 80 años de edad-, a quien le presentará los documentos oficiales para formalizar el cargo.

A través de un comunicado publicado por la Embajada, México reitera su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos basada en los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada así como de cooperación sin subordinación.

Roberto Lazzeri, nuevo embajador de México en Estados Unidos (@EmbamexEUA / X)

Por su parte, Roberto Lazzeri, vía redes sociales, reveló que su primera misión y prioridad es que el T-MEC continue siendo motor de América del Norte.

“Desde la @EmbamexEUA, trabajaremos para generar avances y beneficios compartidos concretos: que el T-MEC siga siendo el motor de América del Norte, que nuestra comunidad esté protegida, y que la prosperidad compartida se defienda y se amplíe” Roberto Lazzeri

Roberto Lazzeri (@robertolazzeri / X)

Cabe mencionar que Lazzeri ha participado en reuniones relacionadas con la revisión del T-MEC así como se ha involucrado en asuntos financieros bilaterales.

En 2025 asumió la dirección general de Nafin y Bancomext, lo que le permitió ser parte de negociaciones comerciales y financieras con autoridades de Estados Unidos, por lo que su nombre en aquel país no es desconocido.

Roberto Lazzeri sustituirá a Esteban Moctezuma

Roberto Lazzeri es el nuevo embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

Esteban Moctezuma -de 71 años de edad- continuará en funciones hasta que concluya el proceso administrativo del cambio de representación.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el diplomático asumirá otro cargo dentro del gobierno federal.