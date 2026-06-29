Claudia Sheinbaum, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán con embajador de México en la Unión Europea, luego de que Roberto Lazzeri Montaño lo relevó en la Embajada de México en Estados Unidos.

La Embajada ante la Unión Europea también incluye el Reino de Bélgica y es concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo.

El trabajo de Esteban Moctezuma Barragán tendrá como objetivo incrementar el intercambio comercial, generar nuevas inversiones y aprovechar nuevas oportunidades derivadas del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Esteban Moctezuma atenderá acuerdo comercial con Unión Europea

Una de las principales encomiendas de Esteban Moctezuma Barragán será coordinar la ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea con todas las representaciones de México en los países miembro de la Unión Europea.

Ello es parte del seguimiento a la firma del AGM entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Cabe recordar que Ursula von der Leyen hizo una visita a México el pasado 22 de mayo junto con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, para concretar el acuerdo comercial.

Trayectoria de Esteban Moctezuma Barragán

Esteban Moctezuma Barragán culminó su tarea como embajador de México en Estados Unidos para el periodo 2021 a 2026.

El funcionario es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en desarrollo por la Universidad de Cambridge en Reino Unido.

En el pasado encabezó cargos en Gobernación, Desarrolllo Social, Educación y ha sido senador.