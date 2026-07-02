Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que el T-MEC podría renovarse por otros 16 años antes de 2036, pese a que el tratado entrará en una etapa de revisión anual durante la próxima década.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves 2 de julio de 2026, el titular de Economía compartió su pronóstico sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esto ocurre después de que el acuerdo comercial entrara en una fase de revisión anual por 10 años, con vigencia hasta 2036.

“Mi pronóstico sería que se va a renovar en los próximos años por otros 16 años” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El funcionario señaló que, aunque el Gobierno de Estados Unidos optó por no ratificar una extensión automática del acuerdo firmado durante la anterior administración de Donald Trump, el tratado mantiene mecanismos que permiten ampliar su vigencia.

Marcelo Ebrard adelanta qué podría pasar con el T-MEC antes de 2036

Una de las prioridades del Gobierno de México durante las negociaciones del T-MEC era extender la vigencia del tratado por 16 años adicionales.

Sin embargo, las autoridades comerciales de Estados Unidos, en línea con la política proteccionista impulsada por la administración Trump, impulsaron un esquema de revisión anual durante la próxima década, es decir, hasta 2036.

Pese a ello, Marcelo Ebrard explicó que el acuerdo contempla la posibilidad de extender su vigencia en cualquier momento antes de esa fecha, siempre que exista consenso entre los tres países integrantes.

“La vigencia del Tratado está estipulada, como bien señalas, hasta 2036. Ahora vamos a tener reunión de revisión anual y en cualquier momento previo al 2036 podemos extenderlo, de común acuerdo, otros 16 años. Así está previsto” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Sheinbaum destaca certidumbre económica pese a las revisiones del T-MEC

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las revisiones anuales no generan incertidumbre para México y aseguró que el país mantiene condiciones favorables para la inversión.

“Hay certidumbre, hay tanta certidumbre que se está invirtiendo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, Ebrard señaló que la postura de Estados Unidos sobre el T-MEC era previsible para el Gobierno mexicano.

Incluso, consideró que si la administración de Donald Trump hubiera querido abandonar el acuerdo comercial, habría iniciado un proceso acelerado para concretarlo en los próximos meses.

El secretario de Economía destacó que las revisiones anuales entre México, Estados Unidos y Canadá permitirán mantener un diálogo constante sobre el acuerdo y seguir fortaleciendo la atracción de inversiones hacia el país.