Necaxa vs León juegan en la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, el lunes 17 de agosto a partir de las 19 horas. Transmite Fox One.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One

Necaxa vs León: Día para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El lunes 17 de agosto de 2026 se jugará el partido de la Jornada 4 de la Liga MX, Necaxa vs León.

Necaxa vs León: Hora para ver el partido de Jornada 4 de la Liga MX

El partido Necaxa vs León inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs León: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma de Fox One transmitirá el partido Necaxa vs León de la Jornada 4 de la Liga MX.

Partido: Necaxa vs León

Fase: Jornada 4 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 17 de agosto de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Fox One

Así llegan Necaxa y León al partido de la Jornada 4 de la Liga MX

Necaxa llega luego de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026, por lo que buscará los tres puntos ante León.

León jugará como visitante en busca de una victoria en el Apertura 2026.