Tras darse a conocer que Estados Unidos se opuso a la renovación del T-MEC, Claudia Sheinbaum afirma que el anuncio no genera nerviosismo ya que no representa un riesgo inmediato para la economía nacional.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, destacó que el peso mexicano mantiene su solidez y estabilidad, ubicándose en 17.54 unidades por dólar, de cara al nuevo rumbo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual se mantendrá durante la próxima década.

La aclaración llega luego de Bloomberg informara sobre una depreciación del peso de 0.31%, al cotizar alrededor de 17.54 pesos por dólar.

Devaluación que ocurre al mismo tiempo que el dólar estadounidense muestra un fortalecimiento frente a las divisas emergentes en el inicio de las revisiones formales del T-MEC.

Ante este cambio, Sheinbaum, de 64 años de edad, explica que hay una tendencia a la baja en el tipo de cambio con el dólar desde 2018, derivada de diversos factores como la pandemia por Covid-19.

“Ayer decían: ‘Ay, hubo depreciación del peso”, pues fue este ligero cambio que pudo haber sido ese anuncio, pudo haber sido otro tema, pero en realidad, si nosotros vemos el tipo de cambio desde enero del 18, pues tuvimos un incremento en julio del 20 por el tema del Covid, después estuvo en alrededor de 20 pesos, después hubo una bajada muy importante del 23. Aquí subió, o sea, hace un año estaba todavía más alto que lo que está ahora...pues, en realidad, no hubo un cambio” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Cambio en T-MEC no genera nerviosismo en el país: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo no estar sorprendida por la decisión de Estados Unidos, la cual no genera nerviosismo en el país aún cuando se abrió la puerta a revisiones anuales en las que se podrían incorporar temas ajenos al acuerdo que generarían incertidumbre.

“Se esperaba por todos que esa fuera la posición de Estados Unidos, y no hay un nerviosismo de que vaya a pasar algo con la economía mexicana”, dijo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

El T-MEC se mantendrá por diez años más siempre y cuando uno de los países no desee salirse. Éste podrá renovarse por otros 16 años, en cualquier momento.

México y Canadá confían en la renovación y es que aunque Estados Unidos se opuso, de no llegarse a un nuevo acuerdo, el segundo mandato de Donald Trump concluirá el 20 de enero de 2029 por lo que el próximo Presidente podría modificar el rumbo del tratado.