La oposición de Estados Unidos de renovar el T-MEC, no es un revés, Canadá continuará apostando por el tratado que involucra a Estados Unidos y Canadá.

Dominic LeBlanc, Presidente del Consejo Privado de la Reina para Canadá y Ministro responsable del Comercio entre los tres países, reitera su apoyo inquebrantable por el T-MEC y confirma que éste seguirá vigente hasta el 2036.

Así como podrá, en cualquier momento, extenderse por otros 16 años siempre y cuando uno de los países involucrados no decida retirarse.

Ante un cambio de escenario que desencadena nuevas negociaciones e incertidumbre, LeBlanc se dice dispuesto a continuar con las conversaciones en las que se buscará garantizar que los marcos comerciales y de inversión entre Canadá, Estados Unidos y México sigan impulsando la prosperidad y la competitividad de América del Norte.

Para el “Gran Norte Blanco” es importantes sostener conversaciones sustanciales con Estados Unidos sobre cómo abordar los aranceles sectoriales aplicados al acero, el aluminio, los automóviles y la madera.

Mediante la red social X, desde una posición de fortaleza y con el objetivo de preservar y fortalecer una de las relaciones comerciales más exitosas del mundo, Canadá se autocalifica como un socio estable y confiable.

Pone sobre la mesa la energía con la que cuenta así como los recursos naturales, una fuerza laboral de primer nivel y un entorno empresarial predecible que atrae la mayor inversión en décadas.

“Esperamos seguir colaborando con Estados Unidos y México en las próximas semanas y meses, mientras trabajamos juntos para fortalecer nuestra prosperidad económica compartida” Dominic LeBlanc, Presidente del Consejo Privado de la Reina para Canadá

Today, Canada’s Chief Trade Negotiator and I met with our American and Mexican counterparts to undertake the Joint Review of the CUSMA.



I reaffirmed Canada’s unwavering support for the CUSMA and its renewal. The agreement remains in force until 2036 and can be renewed at any… pic.twitter.com/dodQ33qS25 — Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) July 1, 2026

México confía en que el T-MEC se renueve

La postura de México es similar a la Canadá, ninguno de estos países ha manifestado querer salir del T-MEC, de hacerlo, tendrían que notificarlo en un periodo de seis meses tal y como lo estipula el acuerdo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa y antes de que Estados Unidos se opusiera a la renovación, afirmó que los tres países podrían acordar una prórroga en cualquier momento.

“El trabajo conjunto continúa; no es que todo termine hoy”, dijo. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La próxima negociación del T-MEC está fechado para el 20 de julio.