Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México tiene ventajas sobre el resto de países del mundo debido a la vigencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“Nosotros tenemos una ventaja respecto a los demás países de países. Tenemos un tratado, y de todos los tratados de Estados Unidos es el tratado que se ha dicho… que va a seguir vigente hasta 2036 en sus términos, lo cual nos da una posición de ventaja…” Marcelo Ebrard. Secretario de Economía

Ebrard dijo que el T-MEC da ventaja al país ante la incertidumbre en la economía mundial generada por Estados Unidos la cual replantea su relación comercial con el resto de países.

El titular de Economía puntualizó que la permanencia de Estados Unidos en el T-MEC es por 10 años más luego de que rechazara la propuesta de vigencia automática de 16 años.

Marcelo Ebrard asegura que T-MEC traerá más inversiones

Marcelo Ebrard dijo que la permanencia del T-MEC, ademas de una agenda común, dará la oportunidad de incrementar inversiones en México.

La agenda común a la que se refería es para la reducción de importaciones por parte de Norteamérica ante otras regiones del mundo.

De hecho, Marcelo Ebrard auguró que el flujo de inversiones que llegarán México será más grande de lo que se esperaba.

Ebrard confirma continuidad de conversaciones entre Estados Unidos y México; con Canadá no hay diferencias

Sobre la reunión del 20 de julio entre México y Estados Unidos, dijo que esta sigue en pie y es parte de las conversaciones bilaterales previas al 1 de julio.

Detalló que en esta reunión se abordarán temas como la agenda común, acuerdos específicos, fijar el tiempo en el que se van a tener revisiones anuales, así como una lista de temas no resueltos.

Sobre Canadá, dijo que no hay diferendos comerciales y que se va a seguir trabajando en aumentar inversiones y comercio.