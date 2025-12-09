Te decimos quién es José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

José Medina Mora Icaza fue confirmado para liderar el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo que representa al sector empresarial en México.

¿Quién es José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora Icaza es un ingeniero, empresario y líder mexicano.

A lo largo de su carrera, José Medina Mora Icaza ha ocupado varios puesto importantes, de 2021 a 2024 fue presidente nacional de la COPARMEX.

José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (José Medina Mora Icaza / Facebook)

¿Cuántos años tiene José Medina Mora Icaza?

No se conoce la edad de José Medina Mora Icaza.

¿Quién es la esposa de José Medina Mora Icaza?

La esposa de José Medina Mora Icaza es Cecilia de León.

José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (José Medina Mora Icaza / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora Icaza tiene tres hijos.

¿Qué estudió José Medina Mora Icaza?

Se sabe que José Medina Mora Icaza es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana.

Además, cuenta con maestría en Ciencias de la Ingeniería y en Administración de empresas con especialidad en Finanzas, ambas realizadas en Stanford.

Igualmente, José Medina Mora Icaza realizó en Stanford un doctorado en Ingeniería.

José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (@josemedinamora / Instagram)

¿En qué ha trabajado José Medina Mora Icaza?

José Medina Mora Icaza fue gerente de Finanza de Hewlett-Packard.

Asimismo, se convirtió en fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, empresa mayorista de tecnologías de la información y comunicaciones.

José Medina Mora Icaza ha dado clases como profesor invitado del IPADE y ha colaborado en consejos de empresas, universidades e instituciones de beneficencia.

A su vez, ha participado como miembro del Consejo Consultivo de Nafinsa y Banamex.

También José Medina Mora Icaza ha sido Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de 2021 a 2024.

(@josemedinamora / Instagram)

Claudia Sheinbaum recibe a José Medina Mora Icaza, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió que recibió a José Medina Mora Icaza.

La presidenta de México confirmó que José Medina Mora Icaza será presidente del Consejo Coordinador Empresarial a partir del miércoles 10 de diciembre.

Mora Icaza sustituirá en el cargo de la CCE a Francisco Cervantes.