Ernestina Godoy designa a Ulises Lara en el segundo cargo clave de la Fiscalía General de la República (FGR) de acuerdo con La Silla Rota.

Ahora Ulises Lara, quién estaba en la FGR de Morelos pasará a la Fiscalía de Control de Competencia, lo que aseguran que quedaría como un segundo cargo clave de la FGR de Ernestina Godoy.

Con estos cambios tras la designación de Ernestina Godoy como la titular de la FGR, Ulises Lara es la tercera persona en llegar a la Fiscalía de Control de Competencia.

Estos son los otros nombramientos de Ernestina Godoy además de Ulises Lara tras su designación en la FGR

Ahora con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, los cambios internos han iniciado con nuevos nombramientos además de Ulises Lara en la Fiscalía de Control de Competencia, de la que se asegura que ya tuvo al menos dos reuniones previas.

Entre los nuevos nombramientos destacan en las siguientes áreas de la FGR como:

César Oliveros, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)

Héctor Elizalde, titular de la Agencia de Investigación Criminal

David Boone, titular de la Fiscalía de Control Regional de FGR

Cabe recordar la relación entre Ernestina Godoy y Ulises Lara, quién colaboró de manera cercana con Godoy, cuando ella era la fiscal de la Ciudad de México (CDMX).

Primero como asesor, y después como su vocero, quién fue reconocido al salir en videos con informes y avances de diferentes cargos que enfrentaba la Fiscalía de la CDMX en ese entonces.

Después de la salida de Ernestina Godoy a no ser reelegida como la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) Ulises Lara estuvo al frente de la oficina.

Ahora con estos nuevos cambios al interior de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero al aceptar un cargo diplomático, Ulises Lara quedaría en la Fiscalía de Control de Competencia.