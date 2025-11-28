Ante el nombramiento de Ernestina Godoy como encargada de la Fiscalía General de la República (FGR), la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, compartió un mensaje para expresarle su respaldo.

“Cuenta con todo nuestro reconocimiento y le deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa como encargada del despacho de la FGR” Luisa Alcalde

Luisa Alcalde expresa apoyo a Ernestina Godoy por nombramiento como encargada de la FGR

El 27 de noviembre, Alejandro Gertz Manero renunció al puesto de titular de la FGR, con lo cual la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, fue nombrada como encargada de despacho.

Por lo ocurrido, la líder nacional de Morena, Luisa Alcalde, expresó su respaldo a la fiscal provisional por medio de un mensaje en el que la reconoció por su experiencia y principios.

Lo anterior debido a que en su publicación, Luisa Alcalde aseveró que Ernestina Godoy es reconocida por ser una “mujer honesta y de principios, luchadora incansable de las causas más justas del pueblo”.

“Ernestina Godoy es una mujer honesta y de principios, luchadora incansable de las causas más justas del pueblo de México” Luisa Alcalde

Debido a ello, la dirigente morenista le extendió no solo su reconocimiento, sino que le expresó su respaldo en la nueva etapa que iniciará como encargada de despacho de la FGR.

Al concluir su mensaje, Luisa Alcalde se dijo confiada por el trabajo que realizará Ernestina Godoy, pues aseveró que lo desempeñará con “responsabilidad, patriotismo y vocación de servicio”.

Luisa Alcalde expresa respaldo a Ernestina Godoy por nombramiento en FGR ( @LuisaAlcalde/X)

Ernestina Godoy se compromete a actuar con firmeza como encargada de la FGR

El mensaje de Luisa Alcalde para manifestar su respaldo a Ernestina Godoy en su nuevo puesto como encargada de despecho de la FGR, se dio en respuesta una publicación previa de la funcionaria.

En ella, Ernestina Godoy informó sobre su renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y agradeció por el paso en dicho organismo, tras lo cual se pronunció sobre su nombramiento.

Con respecto a dicho punto, la ahora encargada de la FGR garantizó que asume el puesto con la “misma convicción” que aseveró, la ha guiado a lo largo de toda su vida profesional.

En ese sentido, Ernestina Godoy Ramos se comprometió que en el puesto que ocupará, se va a enfocar en “servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia“.