La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Ernestina Godoy será la encargada de la Fiscalía General de la República (FGR) hasta que se realice el proceso para designar al o a la nueva fiscal.

Desde su mañanera, la presidenta Sheinbaum compartió que está feliz porque Alejandro Gertz Manero aceptó una embajada, tras 7 años al frente de la FGR.

Por otra parte, resaltó que Ernestina Godoy presentó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia el pasado 27 de noviembre y desde ese momento tomó posesión del cargo.

Ernestina Godoy ya está al frente de la FGR; resalta que Alejandro Gertz Manero aceptó ser embajador

Claudia Sheinbaum confirmó que Ernestina Godoy presentó su renuncia a la Consejería Jurídica para tomar posesión de manera interina de la FGR.

De acuerdo con la presidenta, la fiscal interina fue nombrada por Gertz Manero para el Control Competencial el 27 de noviembre, despacho que se hace cargo de la Fiscalía mientras se designa a un nuevo fiscal.

Aunque inició sus labores el pasado jueves, será este 28 de noviembre cuando oficialmente tenga a su cargo la FGR.

“Él nombra a Ernestina Godoy en una de la áreas…Control competencial…Ernestina Goy presentó si renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, señaló que es “bueno” que Alejandro Gertz Manero haya aceptado su ofrecimiento de formar parte del equipo diplomático de México, y ser embajador en un país amigo.

Asimismo, resaltó que no pueden hacer público a qué país se irá el exfiscal, pues primero dicho país tiene que aceptar sus credenciales.

“Le ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta, ya pronto vamos a decidir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso…Él tiene 7 años en la fiscalía ya aceptó ser embajador de México y qué bueno” Claudia Sheinbaum

¿Claudia Sheinbaum quiere a Ernestina Godoy como fiscal? Recuerda su labor en CDMX

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que la decisión sobre la o él próximo titular de la FGR corresponde únicamente a la Cámara de Senadores; sin embargo, compartió su postura sobre Ernestina Godoy.

De acuerdo con la presidenta, Ernestina Godoy es una mujer extraordinaria que hizo un gran trabajo como fiscal de la Ciudad de México (CDMX).

“Ya le corresponde al Senado…ahora, Ernestina es una mujer extraordinaria, es de principios, honesta, de muchas convicciones y mostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que “con la nueva Fiscalía lo que queremos es que haya más coordinación y trabajo más coordinado, respetando la autonomía, para garantizar la paz y la seguridad en el país”.