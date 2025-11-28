El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Humberto Vázquez Robles, fue exhibido por usar ChatGPT para su participación en tribuna sobre la salida de Alejandro Gertz Manero.

A través de redes sociales se ha divulgado la imagen del senador del PAN pidiéndole a ChatGPT que le ayude a elaborar su discurso para criticar la salida del titular de la FGR.

Senador del PAN es captado usando ChatGPT para criticar la salida de Gertz Manero

El senador Mario Humberto Vázquez Robles, del PAN, se vio envuelto en polémica luego de que fue exhibido por usar ChatGPT para criticar la salida de Gertz Manero, extitular de la FGR.

En las imágenes divulgadas se observa al senador del PAN con su celular en la mano dentro de la aplicación de ChatGPT abierta con esta solicitud:

“Vamos a agregar: la salida del fiscal tiene que ver con el huachicol fiscal, con la barredora o con el…” Mensaje del senador del PAN

Mario Humberto Vázquez Robles, senador del PAN, usa ChatGTP para sus discursos. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Desde la tribuna, el senador del PAN dijo que la salida de Gertz Manero no representaba un ejercicio de autonomía institucional y que estaría relacionado con el huachicol fiscal, tal como lo pidió a ChatGPT.

Pese a las críticas por utilizar ChatGPT, el senador Mario Humberto Vázquez Robles compartió su discurso sobre la salida de Gertz Manero en redes sociales y los usuarios lo criticaron.

Cabe mencionar que desde hace meses, el senador del PAN admitió que utilizaba ChatGPT para elaborar sus participaciones en tribuna, pero señaló que solo le dictaba sus posturas e ideologías.