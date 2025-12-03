En las elecciones para el nuevo titular de la FGR (Fiscalía General de la República) los senadores del PAN, Marko Cortés y Enrique Vargas presumieron que anularon su voto.

Esto fue durante la votación cerrada y secreta que tuvo lugar en el Senado la tarde del miércoles 3 de diciembre, en la que se definió con mayoría al nuevo titular de la FGR.

Marko Cortés y Enrique Vargas del PAN anularon su voto en elección del nuevo titular de la FGR

A los medios presentes en el Senado, los integrantes del PAN, Marko Cortés y Enrique Vargas compartieron el sentido de su voto para la elección del nuevo titular de la FGR, que fue nulo.

Aunque de momento Marko Cortés no ha compartido alguna publicación al respecto, Enrique Vargas sí compartió en redes la fotografía de su voto en las elecciones, sin dar mayores explicaciones.

Sin embargo, también se mencionó que fue uno de los cinco senadores del PAN que votaron a favor del listado de 10 personas para la titularidad de la FGR, el pasado 2 de diciembre.

La votación en el Senado dio como resultado el nombramiento de Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República con 97 a favor.

Elección de nuevo titular de la FGR: senadores del PAN anulan su voto (Enrique Vargas)

Elecciones para la FGR: Otros senadores del PAN también anularon su voto

Acorde con la votación, además de Marko Cortés y Enrique Vargas, hubo otros 9 votos nulos en las elecciones, esto es, en rechazo de la terna elegida para la titularidad de la FGR.

De momento se compartió el voto nulo de Lilly Téllez también del PAN, así como el coordinador de su bancada en el Senado, Ricardo Anaya.

Aunque el coordinador no se ha pronunciado, Lilly Téllez sí destacó en sus redes que votaría en contra de Ernestina Godoy y acusó a Movimiento Ciudadano de votar a su favor en el Senado.

Por su parte, el otro partido de oposición, PRI también compartió la fotografía con su voto en contra de la terna para la titularidad de la FGR.