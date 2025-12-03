Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, agradeció el compromiso asumido por la maestra Ernestina Godoy al aceptar el decálogo de compromisos que MC presentó públicamente como requisito para acompañar la designación de la próxima titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

El senador afirmó que los 10 puntos del decálogo representan una agenda mínima indispensable para fortalecer una institución que, dijo, mantiene “una deuda histórica con el pueblo de México” en materia de justicia e impunidad.

MC pide que el decálogo sea un compromiso real, no una simulación

Durante su posicionamiento en la discusión sobre la designación de la nueva fiscal, Clemente Castañeda señaló que, aunque la decisión de nombrar a Ernestina Godoy estaba tomada por anticipado por la mayoría, MC optó por buscar que esta determinación generara resultados positivos para la Fiscalía y para la ciudadanía.

Recordó que el decálogo (presentado por MC y asumido por Ernestina Godoy) incluye compromisos como:

Primero, trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos familiares y colectivos de derechos humanos. Segundo, emprender una reingeniería institucional para construir una fiscalía eficiente, profesional y accesible. Tercero, expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Cuarto, contar con un cuerpo ministerial mejor equipado y formado. Quinto, facilitar la denuncia, profesionalizar y agilizar la investigación de delitos. Sexto, evaluar y consolidar el sistema penal acusatorio. Séptimo, priorizar la investigación y persecución de los homicidios, desapariciones y reclutamiento de personas menores de edad por parte del crimen organizado. Octavo, garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses en coordinación con las fiscalías estatales. Noveno, evaluar la prisión preventiva oficiosa para limitarla a los casos donde sea estrictamente necesaria y justificada. Décimo, garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia, eliminar la impunidad en todas sus formas y hacer que las personas vuelvan a confiar en las fiscalías, erradicando el uso faccioso de la justicia.

El legislador insistió en que este decálogo no debe convertirse en una simulación ni en “una carta al Niño Dios” aludiendo al contexto decembrino, sino en un compromiso verificable y con resultados.

Clemente Castañeda también recordó los episodios recientes que, dijo, no deben repetirse, como la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero, la cual calificó como “una simulación porque no había una causa grave”. Añadió que el proceso actual de designación tampoco representa “una elección real”, pues la mayoría legislativa ya tenía una decisión tomada.

Por último, reiteró que Movimiento Ciudadano mantiene un compromiso firme con combatir la violencia, fortalecer la impartición de justicia y reducir la impunidad en beneficio de todas y todos los mexicanos.