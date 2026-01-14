Tras haber concluído su etapa como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña ya tiene su retrato oficial por su labor.

Sin embargo, la develación del retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña se realizó en la espera de Adán Augusto López como coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.

Gerardo Fernández Noroña obtiene su retrato oficial en el Senado

El 13 de enero se llevó a cabo en la antigua sede de la Cámara Alta en Xicoténcatl, la develación del retrato oficial de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Engrandeciendo la labor que el afiliado de Morena tuvo en el Senado en el primer año de la LXVI Legislatura que concluyó el agosto 2025, obtuvo su retrato oficial.

Gerardo Fernández Noroña ya tiene su retrato oficial en el Senado. (@fernandeznorona)

Según en las estimaciones del retrato oficial tuvo un costo de entre 27 mil a 32 mil pesos aproximadamente y fue elaborado por Aurora Argüello Gutiérrez.

En el acto protocolario estuvieron presentes:

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva

Mariela Gutiérrez, senadora

Verónica Camino, senadora

Ante la develación de su retrato oficial, Gerardo Fernández Noroña subrayó su presencia como legislador de Morena argumentando que compartirá el muro con “una bola de malvivientes” asegurando que los únicos que se salvan son Miguel Barbosa y Martí Batres.

“Ahí va a estar mi retrato con una bola de malvivientes del PRI y del PAN que estuvieron antes presidiendo la Cámara de Senadores y como compañeros y compañeras de primera, de Martí Batres para acá (...) también mi hermanito Miguel Barbosa”. Gerardo Fernández Noroña, senador.

Adán Augusto López deja plantado a Fernández Noroña en la develación de su retrato en el Senado

Gerardo Fernández Noroña tuvo la develación de su retrato en el Senado y el gran ausente fue Adán Augusto López quien sí estaba en el programa.

Junto a la actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado y las senadoras de Morena, se mostraba el nombre de Adán Augusto López para la develación. Sin embargo, no llegó.

Según el reporte de Político, se esperó por media hora al coordinador de Morena, pero decidieron iniciar el evento sin su presencia, pero tampoco se incorporó minutos después.

Gerardo Fernández Noroña hizo caso omiso a la ausencia de Adán Augusto López y no lo mencionó en su discurso.